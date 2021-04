Tỉnh bang Ontario ban hành tình trạng khẩn cấp lần thứ ba và buộc cư dân phải “quản thúc tại gia”

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 4, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã ban hành tình trạng khẩn cấp lần thứ ba vì đại dịch và buộc mọi cư dân phải tự “quản thúc tại gia”.

Lệnh quản thúc tại gia bắt đầu có hiệu lực từ lúc 12 giờ sáng sớm hôm thứ năm ngày 8 tháng 4 và kéo dài trong vòng 4 tuần sắp tới.

Đồng thời chính quyền tỉnh bang cũng ra lệnh đóng cửa những cơ sở thương mại xét ra không cần thiết, những tiệm làm móng, cắt tóc, làm đẹp, những phòng tập thể dục bị đóng cửa.

Chỉ có các tiệm tạp hóa, siêu thị và dược phòng được tiếp tục mở cửa .

Những tiệm bách hóa lớn như Home Depot, WalMart được mở cửa nhưng chỉ được bán những vật dụng cần thiết như là thực phẩm, thuốc men, dụng cụ tẩy uế nhà cửa…

Các tiệm bán đồ làm vườn vẫn được mở cửa với 25 phần trăm lượng khách hàng mà các tiệm này có thể chứa.

Cư dân phải ở trong nhà, chỉ được quyền đi ra ngoài mua thực phẩm, đi bác sĩ, mua thuốc men, đi chủng ngừa, hay đi tập thể dục ở xung quanh nhà như đi bộ.

Thủ hiến Ford hy vọng là trong vòng 4 tuần nữa, 40 phần trăm cư dân trong tỉnh bang sẽ được chủng ngừa covid và số người nhiễm covid sẽ sút giảm.

Những người không tuân lệnh tử thủ tại gia có thể bị phạt $750.

Các tiệm bán lẻ khác gồm cả những nhà hàng cũng như các khu thương xá, chỉ quyền bán hàng theo đơn đặt trước qua internet hay qua điện thoại và khách hàng phải đến lấy ở cửa trong thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối mỗi ngày.

Một số cửa tiệm khác cũng được mở cữa và chỉ được nhận tối đa 25 phần trăm số khách hàng mà các tiệm này có thể chứa được.

Những tiệm được quyền mở là các tiệm bán dụng cụ điện thoại, tiệm bán xe hơi, tiệm bán kính, các tiệm cung cấp các dịch vụ mướn , các cửa tiệm bán các dụng cụ an toàn ( safety supply stores).

Việc đóng cửa các cơ sở thương mại nhỏ cũng gây nhiều bất bình nhất là những người làm chủ các tiệm làm móng, tiệm cắt tóc, các phòng tập thể dục.

Ông Dan Kelly, chủ tịch hiệp hội những nhà thương mại độc lập liên bang, The Canadian Federation of Independent Business, nói là những chứng cớ cho thấy việc lây nhiễm covid nhiều nhất ỡ các đại công ty, các cơ xưởng làm việc , hơn là từ các tiệm nhỏ như tiệm làm móng, nhà hàng hay các phòng tập thể dục.

Việc cấm đoán không cho giới tiểu thương mở cửa lại sẽ khiến cho nhiều cơ sở thương mại này sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn trong tương lai.