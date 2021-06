Thế Vận Hội Tokyo 2020 thắt chặt điều kiện đối với khán giả trong nước. Theo một tờ báo Nhật Bản ngày 31/05/2021, trong trường hợp được phép tham dự các cuộc thi đấu Thế Vận Hội Tokyo, diễn ra từ 23/07 đến 08/08/2021, khán giả Nhật Bản sẽ phải cung cấp giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 hoặc chứng nhận đã tiêm chủng. Khán giả cũng sẽ bị cấm hò hét cổ vũ và ăn uống trong khu vực thi đấu. Khán giả nước ngoài vẫn bị cấm đến dự Thế Vận Hội Tokyo 2020.

Singapore bắt đầu tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ 12-15 tuổi. Từ ngày 03/06, trẻ em nước này được chủng ngừa vaccine Pfizer. Các trường học tiểu học và trung học đệ nhị cấp ở Singapore đã phải đóng cửa từ giữa tháng 5. Quốc gia 5,7 triệu dân này cho đến nay ghi nhận 62.000 ca nhiễm và 33 ca tử vong vì virus corona.

Trung Quốc sẽ xóa quy định hạn chế sinh tối đa hai con. Theo Tân Hoa Xã ngày 31/05, mọi cặp vợ chồng sẽ được phép sinh con thứ ba. Quyết định được chính quyền Bắc Kinh đưa ra chỉ vài tuần sau khi Trung Quốc công bố kết quả điều tra dân số cho thấy tỉ lệ sinh đẻ ở quốc gia đông dân nhất toàn cầu đã giảm mạnh.

Thủ tướng Anh muốn G7 đạt thỏa thuận về “thông hành vaccine”. Ông Boris Johnson cho rằng “cần phải có một thỏa thuận ở cấp G7 về cách áp dụng thông hành vaccine”. Vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại thượng đỉnh G7 ở Cornouiailles, tây nam Anh Quốc, từ ngày 11-13/06. Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng tiêm chủng toàn cầu vào năm 2022 vì “không ai được an toàn chừng nào cả thế giới chưa được an toàn”.

