Thuốc chủng ngừa của Trung quốc không hữu hiệu

Bắc Kinh: Trong hôm chúa nhật ngày 11 tháng 4 , các viên chức y tế Trung quốc đã thú nhận là thuốc chủng ngừa covid “made in China” không có hiệu quả và các giới chức trong chính quyền đang dự định trộn những loại thuốc chủng này với nhau, để tăng hiệu quả!

Rất ít khi mà giới chức lãnh đạo Trung quốc thú nhận là hàng của họ dở hơn của người khác.

Trong bản tuyên bố hôm chúa nhật,ở thành phố Thành Đô, ông Gao Fu, giám đốc trung tâm phòng ngừa bệnh tật Trung quốc nói là thuốc chủng của Trung quốc không có lượng protein cao.

Ông giám đốc Fu cũng nói là bây giờ là lúc Trung quốc nên sử dụng những loại thuốc chủng, được chế tạo bằng những kỹ thuật khác nhau, để gia tăng hiệu quả.

Chính quyền Trung quốc đã phân phối hàng trăm tiệu liều thuốc chủng “made in China” ra các nước ngoài, nhất là ở các quốc gia nghèo đói ở Phi Châu, cũng như Á Châu là những xứ mà chính quyền không có khả năng mua các loại thuốc chủng như Pfizer hay Moderna.

Hai loại thuốc chủng ngừa covid chính của Trung quốc là Sinovac và Sinopharm.

Các loại thuốc chủng của Tàu đã được phân phối đến hàng chục quốc gia trong đó có Mễ Tây Cơ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Dương, Hung Gia Lợi, Ba Tây Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào đầu thời đại dịch, công ty Sinovac đã ký hợp đồng với cơ quan khảo cứu liên bang Canada, để hợp tác sản xuất thuốc chủng ngừa covid.

Hợp đồng đó sau đó bị bãi bỏ, vì chính quyền Trung quốc không đồng ý cũng vì việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh công ty Huawei.. Cũng may, nếu không có cái chuyện thâm thù vặt của người Tàu thì bây giờ chúng ta đã phải dùng thuốc chủng ngừa không có hiệu lực!! May thay!!

Theo kết quả các cuộc thử nghiệm ở Ba Tây, thì thuốc chủng Sinovac chỉ có hiệu quả 50.4 phần trăm so với mức hiệu quả 97 phần trăm của các loại thuốc chủng Pfizer và Moderna.