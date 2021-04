Thiếu nhà bán, thị trường địa ốc Thunder Bay trong cơn sốt!

Thunder Bay, Ontario: Tuyên bố trong hôm thứ ba ngày 13 tháng 4, bà Karen Hill, phó chủ tịch hiệp hội địa ốc thành phố Thunder Bay cho biết là vì số nhà bán ở thành phố này được tung ra thị trường quá ít, cho nên giá nhà cửa trong thành phố đã lên cao trong một cơn sốt nóng về tiền bạc.

Theo bà Hill thì thường thường khi bắt đầu mùa xuân hàng năm thì thị trường địa ốc thành phố bận rộn tíu tít với những người mua và người bán nhà, nhưng trong năm nay số nhà bán thưa thớt và cũng trong thời đại dịch, nên thị trường nhà cửa không tấp nập, nhưng giá nhà lại gia tăng cao.

Theo bà Hill thì vì lý do an toàn, số người muốn bán nhà trong thành phố đã sút giảm, nhưng số người muốn mua lại gia tăng.

Bà Hill cũng nói là bà biết có nhiều người mướn nhà cả 10 năm nay, và bây giờ mới quyết định đi mua nhà.

Tuy giá nhà gia tăng, nhưng giá trung bình 1 căn nhà độc lập ở thành phố Thunder Bay hiện nay chỉ có $278,381, theo như thống kê của công ty địa ốc RE/MAX. Như thế giá nhà ở thành phố này vẫn còn quá rẻ so với giá trung bình 1 căn nhà độc lập ở thành phố Toronto là 1.4 triệu dollars!