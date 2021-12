Thị trường chứng khoán Hồng Kông sút giảm đến mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua

Hồng Kông: Trong ngày thứ hai 6 tháng chạp, chỉ số của thị trường chứng khoán Hồng Kông đã sút giảm thêm 1.8 phần trăm và còn ở mức 23, 349 điểm và ở mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020 cho đến nay.

Trong vòng 1 năm qua chỉ số của thị trường chứng khoán Hồng Kông sút giảm 23.8 phần trăm, trong khi chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York gia tăng 17.4 phần trăm.

Lý do của sự sút giảm của thị trường chứng khoán Hồng Kông là vì sự giảm giá cổ phiếu của nhiều công ty cao kỹ và địa ốc Trung quốc.

Nhiều công ty địa ốc Trung quốc đang gặp những nguy khó vì các công ty này đã mượn tiền tứ tung xây cất quá nhiều nhà, lại không bán được nên không có tiền trả nợ cho các nhà đầu tư.

Công ty địa ốc Evergrande của Trung quốc d8ã có số nợ lên đến 260 tỷ Mỹ kim.

Ngoài ra sự xuống giá cổ phiếu của các công ty cao kỹ Trung quốc cũng làm suy giảm chỉ số của thị trường chứng khoán Hồng Kông.

Điển hình là sự xuống giá cổ phiếu của công ty Alibaba.

Công ty Alibaba đã được ví như một công ty Amazon của Trung quốc, đã sút giá thê thảm trong năm qua, sau khi nhà tỷ phú Jack Ma, chủ tịch công ty này, lên tiếng chỉ trích việc điều hành tài chánh của chính quyền Trung quốc.

Sau khi lên đến mức 274 Mỹ kim một cổ phiếu trong thị trường chứng khoán New York trong năm 2020, giá cổ phiếu của công ty Alibaba sút giảm chỉ còn ở mức 113 Mỹ kim một cổ phiếu vào ngày thứ sáu 3 tháng chạp năm nay 2021: sút giảm 52 phần trăm.