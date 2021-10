“The Rock” giải thích mâu thuẫn với Vin Diesel

Tài tử Dwayne “The Rock” Johnson tiết lộ từng ám chỉ Vin Diesel là “hèn nhát”, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người nhiều năm qua.

Trong bài phỏng vấn trên Vanity Fair hồi tuần qua, The Rock kể mâu thuẫn với Vin Diesel bắt nguồn từ bài đăng trên Instagram 5 năm trước. Tháng 8/2016, The Rock viết trên trang cá nhân: “Các nữ đồng nghiệp của tôi rất tuyệt vời và tôi yêu họ. Các nam đồng nghiệp là một câu chuyện khác. Một số có đối xử chuyên nghiệp trong khi một vài người thì không. Những kẻ đó là những tên hèn, quá nhát để làm bất kỳ điều gì. Khi xem phim (The Fate of the Furious) vào tháng 4 năm sau, bạn có thể thấy tôi gần như không diễn xuất trong một số cảnh và trông tôi đang thực sự tức giận”.

Dù không nhắc tên ai, nhiều người cho rằng The Rock ám chỉ Vin Diesel. Một số khán giả phân tích các cảnh phim và chỉ ra hai diễn viên nhiều đoạn không trực tiếp diễn cùng nhau, được ghép lại bằng thủ thuật dựng phim. Trong bài phỏng vấn năm 2018 với Rolling Stone, The Rock xác nhận anh và Diesel không đóng chung bất kỳ cảnh nào trong “The Fate of the Furious” (2017).

The Rock nói không có “lý do cụ thể” khi đăng bài trên Instagram. Tuy nhiên, cựu đô vật khẳng định rất nghiêm túc về những điều mình viết. The Rock và Diesel sau đó hẹn gặp trực tiếp để giải quyết mâu thuẫn. The Rock cho biết: “Tôi không gọi đó là cuộc hẹn hòa bình. Đó là một buổi gặp để làm rõ mọi chuyện. Anh ta và tôi có một cuộc nói chuyện và dẫn đến thỏa thuận cả hai sẽ đường ai nấy đi. Chúng tôi đồng ý dừng mọi chuyện ở đó”.

The Rock giải thích thêm anh có lối sống và cách làm phim khác biệt Diesel. Anh luôn coi mọi người trong ê-kíp bình đẳng và tôn trọng tất cả. The Rock cũng tiết lộ nhiều thành viên đoàn phim sau đó đã cảm ơn anh vì dám chỉ trích Vin Diesel.

The Rock và Vin Diesel nảy sinh mâu thuẫn khoảng năm 2016 khi cùng đóng “The Fate of the Furious”. Sau đó, anh tách khỏi thương hiệu Fast & Furious và sản xuất phim riêng “Hobbs & Shaw” về nhân vật của mình. Tác phẩm ra rạp hồi giữa năm 2019, thu về 760 triệu Mỹ kim.

Tháng 6, trên tạp chí Men”s Health, Diesel gợi lại mâu thuẫn giữa hai người: “Đó là chuyện không tránh khỏi. Đôi khi, tôi phải “yêu cho roi cho vọt”. Dù không theo trường phái Felliniesque (chỉ phong cách làm phim của đạo diễn Federico Fellini), tôi có thể làm mọi chuyện để khiến người khác diễn tốt nhất trong những dự án mình sản xuất”. The Rock cho biết anh “cười ngất” khi nghe phát biểu của Vin Diesel.

Theo Forbes, Dwayne “The Rock” Johnson, sinh năm 1972, dẫn đầu danh sách nam tài tử kiếm tiền nhiều nhất thế giới hai năm qua.