Thế giới trong cơn lo sợ về một loại covid biến thể nguy hiểm đến từ Phi Châu

London, Anh quốc: Trong ngày thứ sáu 26 tháng 11, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang nên cấm những chuyến bay đến từ các quốc gia Phi Châu, vì có một loại covid biến thể mới xuất phát từ Châu Phi.

Một loại biến thể mới của covid-19 có khả năng truyền nhiễm nhanh hơn và nguy hiểm hơn .

Những lo lắng về loại covid biến thể mới từ Phi Châu cũng gây những hậu quả trên thị trường chứng khoán: chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York sút giảm trên 1 ngàn điểm trong ngày thứ sáu 26 tháng 11 và còn ở mức 34,780 điểm, mức sút giảm nhiều nhất trong 1 ngày trong năm nay 2021.

Trong ngày thứ sáu có nhiều quốc gia trên thế giới đã cấm những chuyến bay đến từ miền nam của Phi Châu vì sợ có những lây truyền của loài vi rút biến thể. Trong số các quốc gia này có cả Do Thái, Saudi Arabia, Tân Gia Ba, Hòa Lan , Hiệp hội các quốc gia Âu Châu và Canada.

Những nước mà Canada cấm không cho các chuyến máy bay chở hành khách đến các phi trường Canada là Nam Phi, Mozambique, Zimbabwe, Lesotho và Namibia.

Loại vi rút covid biến thể này có danh hiệu B.1.1.529 có khả năng siêu lây truyền, với trên 30 biến thể và có thể kháng cự được những loại thuốc chủng ngừa covid đang có trên thị trường.

Những trường hợp bị nhiễm covid biến thể Phi Châu đã thấy có ở các quốc gia Hồng Kông, Do Thái và Bỉ