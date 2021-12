Thảm cảnh của một người Việt qua Mỹ thăm con và bị kẹt lại vì đại dịch.

Los Angeles: Thời đại dịch có rất nhiều bậc cha mẹ ở Việt Nam qua thăm con ở Hoa Kỳ và phải sống ở Mỹ một thời gian vì không được quay về.

Một trong những bậc cha mẹ bị kẹt lại Mỹ là ông Trần Duy Hòa.

Ông Hòa là một nhà giáo về hưu, đã đến thành phố Los Angeles vào tháng 2 năm 2020 để thăm đứa con gái và đứa cháu trai mới có 2 tháng.

Hai tuần lễ sau đại dịch covid hoành hoành, Việt Nam đóng cửa biên giới.

Trong vòng 18 tháng sau, không có một chuyến bay thương mại nào từ Việt Nam đến Hoa Kỳ hay ngược lại.

Bà An Trần là con gái ông Hòa là một phụ nữ có bằng tiến sĩ về quản trị kinh doanh và là giáo sư trường đại học California La Verne, đã làm chuyện thực tế là mua bảo hiểm y tế cho ông bố 65 tuổi, trong thời gian ông bị kẹt lại Mỹ.

Bà An đã mua bảo hiểm cho ông bố qua công ty có tên là Seven Corners với giá 350 Mỹ kim một tháng.

Trong thời gian hơn 1 năm ở lại nhà con gái tại thành phố Diamond Bar, tiểu bang California, ông Hòa tự nhiên không nhìn rõ và được đưa đi khám bác sĩ thì mới hay ông ta bị bệnh Glaucoma đến thời kỳ nguy kịch, sẽ mù nếu không được giải phẩu ngay lập tức.

Bà giáo sư An đã liên tiếp điện thoại yêu cầu công ty Seven Corners bằng lòng trả cho tiền chi phí giải phẩu nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Ông Hòa phải trải qua 3 cuộc giải phẩu với bác sĩ Brian Chen, bác sĩ mà công ty Seven Corners đề nghị.

Cuộc giải phẩu thứ ba hoàn tất vào ngày 19 tháng 7 thì vào ngày 5 tháng 8, công ty Seven Corners gửi thư loan báo là công ty này không bằng lòng trả chi phí mổ mắt cho ông Hòa.

Tuy rằng công ty Seven Corners đồng ý trước khi cuộc giải phẩu diễn ra, nhưng cuối cùng bà An đã phải trả 38 ngàn Mỹ kim cho ba cuộc giải phẩu mắt cho ông bố cộng thêm tiền mua bảo hiểm gần 6 ngàn Mỹ kim trong vòng 1 năm rưỡi.