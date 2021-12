Teresa Mai, nữ ca sĩ gốc Việt đầu tiên được đề cử giải thưởng Grammy .

New York: Theo những tin tức vừa loan báo thì một ca sĩ gốc Việt đã được đề cử tranh giải Grammy.

Cô Teresa Mai còn có tên nữa là Sangeeta Kaur là ca sĩ gốc Việt đầu tiên được đề cử tranh giải Grammy.

Theo lời ca sĩ Teresa Mai thì album “Mythologies” của cô hát cùng nữ ca sĩ Hila Plitmann được đề cử trong hạng mục “Album Thanh Nhạc Cổ Điển Xuất Sắc Nhất” cho giải Grammy lần thứ 64.

Giải thưởng Grammy được trao lần đầu tiên vào năm 1959, để công nhận thành tựu mà các nghệ sĩ đạt được trong năm.

Những ca sĩ tên tuổi thế giới từng thắng giải Grammy có thể kể đến là Beyonce, Taylor Swift, Lady Gaga, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Adele…

Lễ trao giải Grammy lần này sẽ được tổ chức ngày 31 Tháng Giêng, 2022.

Cô Teresa Mai tốt nghiệp cử nhân ngành Biểu Diễn Opera tại nhạc viện Bob Cole Conservatory of Music, thuộc đại học Cal State Long Beach, California.

Sau đó, cô tốt nghiệp cao học ngành Biểu Diễn Thanh Nhạc ở nhạc viện Boston Conservatory of Music, Massachusetts. Ngoài ra, cô còn học luyện giọng hai năm ở Venice, Ý.