Tel Aviv trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Công ty nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) công bố, thành phố Tel Aviv (Do Thái) trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2021, soán ngôi thành phố Paris (Pháp).

Theo Đài CNN, bảng xếp hạng Chi phí sống toàn cầu 2021 do EIU thực hiện đã thống kê chi phí sinh hoạt tại 173 thành phố trên toàn cầu, tăng 40 thành phố so với năm ngoái.

EIU đã so sánh giá cả của hơn 200 sản phẩm và dịch vụ thường ngày tại những thành phố trên để đưa ra kết quả.

Khảo sát của EIU lấy mức giá ở thành phố New York (Mỹ) làm chuẩn. Do đó, thành phố ở những quốc gia có đồng tiền mạnh hơn so với đồng Mỹ kim có nhiều cơ hội xuất hiện ở những vị trí cao trong bảng xếp hạng.

Trong số này, Tel Aviv đã có “bước nhảy” ngoạn mục nhất khi tiến từ hạng 5 vào năm ngoái lên hạng nhất năm nay.

Đây là lần đầu tiên Tel Aviv đứng đầu danh sách của EIU, đẩy thành phố Paris (Pháp) xuống vị trí thứ 2 cùng Singapore.

Theo EIU, Tel Aviv vượt qua Paris do hai yếu tố chính: chi phí thực phẩm và đi lại tăng cao và đồng shekel (của Do Thái) mạnh hơn đồng Mỹ kim.

Tiếp sau Tel Aviv, Paris và Singapore, thành phố Zurich (Thụy Sĩ) và Hong Kong (Trung Quốc) lần lượt chiếm vị trí thứ 4 và 5 trong bảng xếp hạng. Hồi năm ngoái, 2 thành phố này đã đứng chung hạng nhất với Paris.

Các vị trí còn lại trong nhóm 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới lần lượt là New York (Mỹ), Geneva (Thụy Sĩ), Copenhagen (Đan Mạch), Los Angeles (Mỹ), và Osaka (Nhật Bản).

Ngoài 10 thành phố trên, các thứ hạng tiếp theo hầu hết thuộc về các quốc gia phát triển ở châu Âu và châu Á. Những thành phố xếp hạng thấp nhất chủ yếu nằm ở Trung Đông, châu Phi và các nước đang phát triển ở châu Á.

Bà Upasana Dutt – người đứng đầu nhóm thực hiện bảng xếp hạng Chi phí sống toàn cầu của EIU – nhận định rằng giá cả tại nhiều thành phố sẽ tiếp tục tăng hơn nữa trong năm tới, khi mức lương của người dân tăng lên.

Bà Dutt nói: “Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất một cách thận trọng để kiềm chế lạm phát”.