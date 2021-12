Tạp chí ELLE không đăng thời trang lông thú để bảo vệ động vật

Tạp chí thời trang ELLE đang cấm lông thú trên các trang của tất cả các ấn bản quốc tế trong một hành động nhằm ủng hộ quyền bảo vệ động vật và phản ánh thị hiếu đang thay đổi.

Valeria Bessolo LLopiz, Phó chủ tịch và Giám đốc quốc tế của ELLE, hôm 2/12 nói với Reuters: “Đó là một cơ hội thực sự tuyệt vời để nâng cao nhận thức về quyền lợi động vật, thúc đẩy nhu cầu về các lựa chọn thay thế bền vững và sáng tạo, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp thời trang nhân văn hơn”.

Bessolo LLopiz cho biết 45 ấn bản toàn cầu của tạp chí ELLE đã ký điều lệ cấm nội dung quảng cáo thời trang từ lông và da động vật trên các trang in và các trang trung gian xã hội, trang trực tuyến của tạp chí. Bessolo LLopiz xác nhận thông tin này tại hội nghị VOICES 2021 của The Business of Fashion.

Chủ sở hữu ELLE Lagardère Group đã hợp tác với Hiệp hội Nhân đạo Mỹ, Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế và Creatives4Change để viết bản điều lệ. Trong vài năm gần đây, một số hãng thời trang và nhà bán lẻ cho biết họ đang loại bỏ lông hoặc da động vật trong bối cảnh áp lực từ các nhóm bảo vệ quyền động vật và sự thay đổi thị hiếu từ những khách hàng trẻ tuổi hơn, có đạo đức và hiểu biết về môi trường.

Vào tháng 9, tập đoàn xa xỉ Kering đã thông báo tất cả các thương hiệu của họ sẽ ngừng sử dụng lông thú trong các bộ sưu tập, bốn năm sau khi nhãn hiệu nổi tiếng Gucci thực hiện hành động này.

Bessolo LLopiz cho biết: “Lông thú dường như đã lỗi thời và không còn hợp thời trang nữa và đặc biệt là đối với thế hệ Gen Z, vốn là mục tiêu vàng của ngành thời trang và xa xỉ. Thế hệ Gen Z muốn thời trang phải có trách nhiệm, đạo đức, đổi mới và đó là những gì đang xảy ra”.

Thành lập từ năm 1945, ngày nay tạp chí ELLE xuất bản khắp thế giới. 13 phiên bản đã thực hiện điều lệ, trong khi 20 phiên bản khác sẽ thực hiện kể từ ngày 1/1/2022. Các phiên bản còn lại sẽ thực hiện từ ngày 1/1/2023.