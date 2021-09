Tân dân biểu Kevin Vương bác bỏ những áp lực đòi ông từ chức

Toronto: Theo như kết quả loan báo trong hôm ba ngày 21 tháng 9, ứng cử viên có nhiều phiếu nhất và đắc cử chức vụ dân biểu ở khu vực Spadina-Fort York là ông Kevin Vương.

Tuy nhiên hiện có những dư luận đòi ông Vương phải từ chức và cho bầu cử lại dân biểu khu vực Spadina này.

Lý do là vài ngày trước ngày bầu cử 20 tháng 9, có những tin tức công bố nói là ông Vương đã bị tố cáo là bạo hành tình dục, nhưng đơn thưa ông này đã được hủy bỏ và ông Vương không phải ra tòa.

Tuy nhiên có thể vì áp lực của dư luận, phát ngôn viên của đảng Tự Do liên bang nói là đảng này không biết về đơn tố cáo ông Vương bạo hành tình dục, nhưng khi biết thì quá trể cho đảng này đổi ứng cử viên, nhưng loan báo là sẽ không nhận ông Vương trong nội các của đảng Tự Do ở quốc hội.

Nhiều người đã lên tiếng yêu cầu ông Vương từ chức, vì họ nói là họ bầu cho đảng Tự Do chứ không bầu cho ông Vương.

Trong bản công bố phổ biến hôm thứ tư ngày 22 tháng 9, tân dân biểu Kevin Vương nói là ông sẽ không từ chức và sẽ là dân biểu độc lập trong quốc hội kỳ 44 này.