Suy nghĩ trẻ trung có thể giúp sống lâu

Heidi Godman, biên tập viên điều hành tờ Harvard Health Letter của Đại học Harvard, cho biết: “Tôi vừa tổ chức sinh nhật, và tôi cũng không phải thuộc mẫu phụ nữ thích se sua. Chỉ có thể nói rằng tôi là một người hiện đại giữa thế kỷ. Nhưng tôi cảm thấy mình trẻ trung và năng động hơn bao giờ hết. Tôi có nghị lực, niềm đam mê sống và ý thức thực sự về mục đích. Điều đó cho thấy rằng cảm giác trẻ trung này có thể được đền đáp xứng đáng…”.

Một nghiên cứu trên tạp chí JAMA Internal Medicine cho thấy những người lớn tuổi cảm thấy trẻ hơn 3 tuổi trở lên so với tuổi thực của họ (theo thứ tự thời gian), có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với những người cùng tuổi hoặc những người cảm thấy già hơn một tuổi so với tuổi thực của họ.

Vẫn trẻ trung

như mình đang cảm thấy

Hai nhà nghiên cứu tại Đại học College London xem xét câu trả lời của khoảng 6.500 đàn ông và phụ nữ đã trả lời câu hỏi: “Bạn cảm thấy mình bao nhiêu tuổi?”. Những người được hỏi từ 52 tuổi trở lên, với độ tuổi trung bình là 65. Câu trả lời của họ:

Khoảng 70% cảm thấy trẻ hơn 3 tuổi trở lên so với tuổi thực của họ

25% cảm thấy gần với tuổi thực của họ

5% cảm thấy già hơn một tuổi so với tuổi thực của họ

Điều tiếp theo là phần thực sự thú vị: 8 năm sau khi những người tham gia nghiên cứu trả lời câu hỏi về tuổi, các nhà nghiên cứu xác định những người nào vẫn còn sống:

75% những người cảm thấy già hơn tuổi của họ

82% những người cảm thấy đúng tuổi thực của họ

86% những người cảm thấy trẻ hơn tuổi thực của họ.

Không chỉ là trạng thái của tâm trí?

Cảm giác trẻ trung có giúp cho người ta sống khỏe? Không có mối liên quan giữa độ tuổi tự nhận thức và vấn đề tử vong do ung thư. Nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa độ tuổi tự nhận thức và tử vong do tim mạch rất cao. Họ suy đoán rằng cảm thấy trẻ hơn có thể dẫn đến thói quen sức khỏe tốt hơn. Tiến sĩ Ronald D. Siegel, trợ lý giáo sư tâm lý học tại Trường Y Harvard, cho biết: “Bản thân cảm thấy trẻ hơn hoặc già hơn, điều đó dường như có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta”.

Ông nói rằng có một số cách để cảm thấy trẻ hơn về mặt tâm lý có thể dẫn đến sức khỏe tốt hơn. Một là tập thể dục. Sức khỏe tốt có liên quan đến 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần. “Khi một người thấy mình già đi, họ có nhiều khả năng từ bỏ những thử thách về thể chất do cảm thấy khó khăn, chẳng hạn như ‘Tôi nghĩ tôi không nên trượt tuyết nữa, tôi là một ông già.’ Tiến sĩ Siegel giải thích: ngay cả khi việc tập thể dục thể chất là một thách thức, họ vẫn có nhiều khả năng theo đuổi nó hơn, với niềm tin rằng không đau thì không có thành quả”.

Mỗi ngày một trẻ hơn

Cảm thấy trẻ hơn cũng có thể truyền cảm giác kiên cường giúp người ta luôn trẻ trung. Đừng lo lắng nếu bạn không cảm thấy đặc biệt khó chịu, Tiến sĩ Siegel, kiêm biên tập viên của tờ Tâm lý Tích cực, một tường thuật Sức khỏe Đặc biệt của Trường Y Harvard cho biết. Ông có rất nhiều gợi ý để giúp chúng ta đạt được trạng thái tinh thần trẻ trung hơn:

Thử thách bản thân để trải nghiệm những điều mới lạ, học hỏi những ý tưởng mới và phát triển các kỹ năng mới. Nhận ra rằng hầu hết các khả năng của con người đều tuân theo mô hình “hãy sử dụng nó hoặc để mất nó” có thể thúc đẩy chúng ta luôn hoạt động trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Lặp đi lặp lại sự chú ý của bạn vào khoảnh khắc hiện tại, thông qua hình thức thực hành thiền định thông thường. Nó có thể giúp bạn trân trọng khoảnh khắc này hơn là chìm đắm trong những hối tiếc về quá khứ hoặc hình dung về sự lão hóa trong tương lai.

Phát triển nhận thức về cuộc sống. Tập trung vào điều gì đó lớn hơn bản thân bạn, cho dù đó là kết nối với những người thân thiết với bạn hay giúp cải thiện cuộc sống của người khác. Hoặc cam kết với một sở thích mà bạn yêu thích, chẳng hạn như làm vườn, đi xem phim, khiêu vũ hoặc đọc sách. Tiến sĩ Siegel cho biết: “Khi chúng ta chỉ tập trung vào niềm vui hoặc nỗi đau tức thời của bản thân, chúng ta có nhiều khả năng làm chậm lại quá trình lão hóa”.

Theo Heidi Godman, “về mặt cá nhân, tôi sẽ đón năm mới bằng cách đạp xe nhiều hơn với chồng và con trai út của chúng tôi; ăn trưa, mua sắm và ăn tối nhiều hơn với con gái tuổi teen của chúng tôi và tranh luận nhiều hơn với con trai lớn của chúng tôi, một chuyên gia kinh tế sắp tốt nghiệp đại học. Tôi có thể già hơn một chút, nhưng tôi không cảm thấy già hơn. Và tôi hy vọng mình có thể trẻ mãi không già, bất kể có bao nhiêu ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật của tôi!”

10 điều có thể thực hiện

để duy trì nhận thức

trẻ trung

Chúng ta luôn tìm kiếm nguồn suối của tuổi trẻ. Ngày nay, chúng ta liên tục bị vây quanh bởi các phương tiện truyền thông quảng bá tuổi trẻ và duy trì sự trẻ trung. Nói một cách khoa học, chúng ta cũng đang sống lâu hơn bao giờ hết. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta sống lâu hơn, phải đối mặt với nhiệm vụ cảm thấy hài lòng về bản thân khi năm tháng trôi qua. Tin vui là nhìn chung, chúng ta đang hướng tới cuộc sống có ý thức về sức khỏe hơn, điều này đã góp phần tăng tuổi thọ của chúng ta.

Tuy nhiên, khi chúng ta càng thêm tuổi, không chỉ sức khỏe thể chất mà chúng ta cần quan tâm cho bản thân. Chúng ta cũng phải xem xét lại hạnh phúc của mình. Điều đó có nghĩa là đảm bảo rằng chúng ta luôn tự tin vào cơ thể của mình. Mặc dù suối nguồn của tuổi trẻ sẽ rất tuyệt, nhưng chúng ta sẽ phải giải quyết một số lựa chọn về lối sống để duy trì cho chúng ta luôn trẻ trung về phương diện tinh thần, ít nhất là trong hiện tại. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào bạn có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng, khỏe mạnh và tự tin, thì đây là mười điều bạn có thể bắt đầu làm ngay hôm nay để cải thiện cuộc sống của mình.

1. Thư giãn

Mặc dù danh sách này được thiết kế không theo một thứ tự cụ thể nào, nhưng thư giãn thực sự là điều số một bạn nên làm nhiều hơn nếu muốn duy trì cảm giác tươi trẻ. Thư giãn không chỉ có lợi cho sức khỏe tinh thần của bạn. Có những hậu quả gây lão hóa khi thường xuyên bị căng thẳng, bao gồm tuổi thọ bị rút ngắn và các đường nét lão hóa nổi bật hơn trên khuôn mặt. Điều thú vị không kém là nhận xét rằng thiền định thường xuyên có thể giúp mang lại những thay đổi tích cực về gene của chúng ta. Bạn muốn kéo dài tuổi thọ và cảm thấy tốt hơn khi làm như vậy? Hãy dành cho mình thời gian được thanh thản hàng ngày.

2. Năng động

Mặc dù sự thư giãn trong tâm trí là một cách tuyệt vời để thư giãn, nhưng đừng bỏ qua những lợi ích đánh tan căng thẳng của việc tập thể dục thường xuyên. Không phải ai cũng thích chạy. Nếu các bài tập tim mạch truyền thống khiến cho bạn giống như bị tra tấn, hãy thử tập yoga xem sao. Yoga có thể có cường độ thích hợp như ý bạn muốn, đồng thời mang lại lợi ích cả về thể chất và tinh thần. Bạn có tin hay không, việc duy trì sự linh hoạt (cả về cơ thể và tinh thần, nhưng chúng tôi muốn nói đến gân kheo của bạn ở đây) thực sự giúp kìm hãm lại sự lão hóa của thời gian.

3. Ngủ ngon

Nếu bạn là một cú đêm, hãy thử ngủ sớm hơn. Bạn có thể luyến tiếc chương trình truyền hình yêu thích của mình, nhưng việc chuẩn bị cho mình một lịch trình ngủ đủ 7-8 giờ sẽ làm giảm nếp nhăn, quầng thâm và tăng cường năng lượng cho bạn.

4. Phẫu thuật thẩm mỹ

Từng là những gì được coi như chỉ dành riêng cho những người giàu có và nổi tiếng, phẫu thuật thẩm mỹ giờ đây đã trở thành thông dụng đến mức có hàng triệu người cần điều trị mỗi năm. Ai cũng muốn lấy lại sự tự tin của mình. Cho dù đó là phẫu thuật mí mắt để mang lại vẻ ngoài tràn đầy sức sống, hút mỡ để giúp bạn có dáng đẹp hay làm căng da mặt để mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn, phẫu thuật thẩm mỹ có thể mang lại sự tự tin và động lực mà bạn cần có.

5. Tình yêu

hoặc sự cống hiến

Nói đến tình cảm lãng mạn có thể khiến chúng ta cảm thấy buồn cười phải không? Nhưng tình yêu hoặc lòng vị tha thực sự sẽ giúp chúng ta trẻ lâu hơn. Việc nâng cao lòng tự trọng đến từ tình yêu đã được chứng minh là có lợi cho hệ thống miễn dịch và sức khỏe tim mạch của chúng ta. Những lợi ích này không nhất thiết chỉ có tình yêu đôi lứa mới đáp ứng được. Bất cứ động thái nào thúc đẩy tính xã hội, lòng vị tha và biết quan tâm đến người khác đều có thể giúp bạn cảm thấy trẻ trung hơn.

6. Dinh dưỡng hợp lý

Chúng ta là những gì chúng ta ăn. Ăn uống theo chế độ thích hợp có thể thúc đẩy một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài hơn. Nhưng cảm thấy tốt khi sống lâu hơn vẫn là điều quan trọng. Ăn nhiều rau hấp (để đảm bảo dinh dưỡng tối đa), chất béo lành mạnh (quả hạch, quả bơ) và đảm bảo đạt được mục tiêu vitamin hàng ngày sẽ giúp tránh xa các bệnh liên quan đến lão hóa như tiểu đường và các vấn đề về tim mạch. Dinh dưỡng hợp lý cũng đã được ghi nhận để giúp cân bằng tâm trạng và hoạt động nhận thức của chúng ta.

7. Uống và vui vẻ

Chúng ta đang nói về việc thưởng thức trà xanh ở đây? Vâng, hãy uống một ly rượu vang đỏ. Có nhiều các nghiên cứu hỗn hợp về lợi ích của rượu, nhưng nhiều bác sĩ sẽ đồng ý rằng bạn uống một ly vào bữa tối là điều tốt. Nếu nó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, hãy tiếp tục. Nhưng bạn nên kết hợp trà xanh vào chế độ ăn uống của mình. Các nghiên cứu khác nhau đã đưa ra những lợi ích khác nhau của việc tiêu thụ trà xanh bao gồm các đặc tính chống ung thư, kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

8. Rèn luyện trí óc

Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Hãy liên tục thử thách bản thân bằng cách thực hiện thử những điều mới lạ. Giải quyết một vấn đề hóc búa mỗi ngày hoặc chọn một thú tiêu khiển nào đó. Tâm trí của bạn cần được kích thích để luôn tươi trẻ. Ở đây và bây giờ là điều cần quan tâm, điều này sẽ cung cấp cho bạn năng lượng sáng tạo mà bạn cần có.

9. Chăm sóc làn da

Hãy sử dụng kem chống nắng, kem dưỡng da có bổ sung vitamin và kem dưỡng ẩm để chống lại các dấu hiệu lão hóa, cũng như ngăn ngừa nếp nhăn mới.

10. Hãy hành động

để trẻ trung

Điều này sẽ có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau, nhưng có một tư duy trẻ trung nghĩa là bạn đã đi được một chặng đường dài để đẩy lùi tác động của thời gian. Mặc dù bạn không thể hành động theo những cách như bạn đã làm khi 21 tuổi, nhưng việc lấy lại những phẩm chất giúp bạn có nhiều khả năng hơn sẽ thay đổi cuộc sống của bạn.

Bạn đang mệt mỏi vì cảm thấy chán chường? Chúc bạn có thể tự tin trở lại. Có rất nhiều điều bạn có thể làm được để lấy lại tuổi trẻ của mình. Tất cả có thể bắt đầu ngay từ ngày hôm nay.

Hương Thu/DN Plus