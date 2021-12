Sự quan trọng của việc chủng ngừa covid mũi bổ sung

New York: Theo những tin tức công bố trong hôm thứ tư ngày 15 tháng chạp, số người nhiễm covid trong 1 ngày ở nước Anh đã lên đến mức gần 80 ngàn người, con số cao nhất kể từ khi có đại dịch cho đến nay.

Cũng trong ngày thứ tư 15 tháng chạp, số cư dân ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid trong 1 ngày lên đến 1,808 người và cũng là con số người bị nhiễm covid trong 1ngày cao nhất kể từ tháng 5 năm nay cho đến nay.

Chính quyền của các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực cho chủng ngừa covid mũi bổ sung cho hàng chục triệu người với hy vọng sẽ chận đứng được lan truyền mạnh mẽ của loài covid biến thể omicron.

Có nhiều người không muốn chủng ngừa mũi bổ sung vì họ nghĩ là họ chủng ngừa hai mũi là an toàn rồi.

Theo kết quả của các cuộc nghiên cứu của các khoa học gia của tổ chức y tế thế giới WHO, thì khả năng ngăn ngừa vi rút corona của những người đã chủng ngừa hoàn toàn sau 6 tháng đã xuống thấp và cần phải có mũi chủng bổ sung trợ lực