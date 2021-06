Toronto: Một trận sóng nóng bao phủ vùng đại thủ phủ Toronto trong những ngày cuối tuần 5 và 6 tháng 6. Nhiệt độ cộng thêm sức nóng của độ ẩm trong những ngày cuối tuần ở vùng đại thủ phủ Toronto đã lên đến mức 37 độ C.

Vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ bảy 5 tháng 6, nhiệt độ ở thành phố Toronto lên đến 31 độ C, nhiệt độ cao đến mức kỷ lục trong ngày 5 tháng 6, kể từ năm 1940 cho đến nay.

Sóng nóng đã đến vùng đại thủ phủ tuy rằng mùa hè trên giấy tờ, sẽ đến vào ngày 20 tháng 6.

Theo khí tượng gia thâm niên Phillips của sở khí tượng Canada thì trận sóng nóng đến kỳ này kéo dài trong nhiều ngày: sẽ có từ 4 cho đến 5 ngày mà nhiệt độ trong thành phố Toronto lên đến trên 30 độ C.

Khí tượng gia Phillips cũng nói là người ta thường gặp khó khăn đối phó với trận sóng nóng đầu tiên của những ngày hè, nhất là khi nhiệt độ vào ban đêm vẫn ở mức trên 20 độ C.

Cũng theo khí tượng gia Phillips thì mùa hè sắp đến sẽ nóng hơn những mùa hè bình thường.

Trong ngày thứ bảy 5 tháng 6, chính quyền thành phố Toronto đã mở cửa các trung tâm chống nóng trong thành phố, cho những người mà nhà không có hệ thống điều hòa không khí, đến tạm trú ngụ.

Đó là các trung tâm :East York Civic Centre, Etobicoke Civic Centre, North York Civic Centre, Scarborough Civic Centre, Domenico Di Luca Community Centre, Don Montgomery Community Centre, Masaryk-Cowan Community Recreation Centre, và tòa thị chính.

7 trung tâm sẽ mở cửa từ 11 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Riêng tòa thị chính thì thời gian mở cửa sẽ mở cửa 24 tiếng một ngày.