Số người Mỹ trẻ tuổi bị nhiễm covid và phải nằm bệnh viện tiếp tục gia tăng

Hoa Thịnh Đốn: theo những tin tức loan báo trong ngày thứ bảy 10 tháng 4, thì Hoa Kỳ đã tạo được một kỷ lục mới về số người được chủng ngừa covid: trong 1ngày có 4.5 triệu người Mỹ được chủng ngừa covid.

Tuy nhiên con số người được chủng ngừa gia tăng cũng kèm theo những gia tăng của số người bị lây nhiễm.

Trong vòng 7 ngày qua, trung bình một ngày có trên 68 ngàn người Mỹ bị nhiễm covid: gia tăng 20 phần trăm so với số người bị lây nhiễm trong những tuần lễ trước đó.

Theo bác sĩ Rochelle Walensky, giám đốc của trung tâm phòng ngừa bệnh tật CDC, thì trong khi có những hy vọng và lạc quan là số người Mỹ được chủng ngừa đã lên đến mức cao, trên 4 triệu người Mỹ được chủng ngừa trong 1 ngày, nhưng cùng một lúc, số người trẻ nhiễm và phải nằm bệnh viện gia tăng.

Theo bác sĩ Walensky thì số người Mỹ từ 18 tuổi lên đến 64 tuổi phải vào nằm bệnh viện đã tăng, và phần lớn số người nhiễm này ở vùng cực trung Mỹ nhất là ở tiểu bang Michigan.

Bác sĩ Walensky cũng nói là số người lây nhiễm ở hai tiểu bang Michigan và Minnesota gia tăng vì có những lây nhiễm giữa những thiếu niên chơi các môn thể thao ở hai tiểu bang này.

Thống đốc Mike DeWine của tiểu bang Ohio nói là tiểu bang này đã đi ngược đường khi trên nửa số 53 quận trong tiểu bang này có số người lây nhiễm gia tăng.

Thống đốc DeWine cũng nói là đây là cuộc tranh đua giữa cái chết và sự sống và chúng ta sẽ thắng nếu mọi người hăng hái đi chủng ngừa.

Tưởng cũng nên nói thêm là có đông những người Mỹ đã từ chối không chịu đi chủng ngừa, như 39 phần trăm lính thủy quân lục chiến Mỹ đã không chịu chủng ngừa.

Tính đến ngày chúa nhật 11 tháng 4, có ít nhất 117 triệu người Mỹ được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc hay 35.7 phần trăm dân số đã được chủng ngừa.

So với trên 7.1 triệu người Canadians được chủng ngừa hay 19.1 phần trăm.

Tại nước Anh trên 32 triệu người được chủng ngừa hay 48.2 phần trăm.

Bác sĩ Virek Murthy, US Surgeon General đã lên tiếng yêu cầu cư dân Mỹ làm cho ông hai điều để có thể chiến thắng được đại dịch: đó là đi chủng ngừa càng sớm càng tốt và kêu gọi những người thân cũng mau mau đi chủng ngừa.