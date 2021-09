Số người Mỹ chủng ngừa covid gia tăng

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 1 tháng 9, thì với số người Mỹ bị nhiễm covid và phải nằm bệnh viện gia tăng, với những khuyến cáo của cơ quan FDA cũng như hàng loạt các công ty đã buộc nhân viên phải đi chủng ngừa hay phải thử nghiệm hàng tuần, số người Mỹ đi chủng ngừa trong những ngày qua gia tăng cũng như số người Mỹ chống đối việc chủng ngừa covid sút giảm.

Theo bản chỉ số về đại dịch , the Axios-Ipsos Coronavirus Index vừa phổ biến thì chỉ có 1 trong số 5 người Mỹ phản đối việc chủng ngừa, và đây là tỷ lệ người Mỹ phản đối việc chủng ngừa thấp nhất từ trước đến nay.

Cũng theo kết quả những cuộc thăm dò dân ý, thì 68 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến, ủng hộ việc cho con cái của họ đi chủng ngừa covid, và chỉ còn 31 phần trăm những người được hỏi ý kiến phản đối.

Với số 45 triệu trẻ em ở Hoa Kỳ dưới 12 tuổi, thì người ta tiên đoán là số trẻ em được chủng ngừa sẽ gia tăng, một khi thuốc chủng ngừa covid được chuẩn y sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 31 tháng 8, ông Jeff Zients, điều hợp viên về việc chủng ngừa covid ở tòa Bạch Ốc cho biết là trung bình 1 ngày ở Mỹ hiện nay có 900 ngàn người đi chủng ngừa, gia tăng gần gấp đôi so với con số 500 ngàn người vào tháng 7 trước đó.

Nước Mỹ là một nước có quá dư thừa thuốc chủng ngừa covid: tính đến nay, Hoa Kỳ đã vứt đi trên 15 triệu liều thuốc chủng ngừa covid vì quá hạn và vì cư dân Mỹ không chịu đi chủng ngừa.

Chả bù với các nước khác không có thuốc mà chủng cho cư dân.

Theo nhận định chung của các chuyên gia y tế thì thế giới sẽ còn tiếp tục phải gánh chịu cơn đại dịch nếu số người được chủng ngừa covid không gia tăng: nếu chính quyền Mỹ thay vì vứt đi những loại thuốc quá hạn, nên gửi ngay cho các quốc gia đang cần , thì đó cũng là một cách làm giảm sự lan tràn của loài vi rút corona.

Hiện nay trên 800 các trường cao đẵng và đại học Mỹ, trên 200 công ty chăm sóc sức khỏe, hàng tá những chính quyền tiểu bang, chính quyền thành phố, các học khu ở Hoa Kỳ đã buộc nhân viên, sinh viên, học sinh phải chủng ngừa.

Thêm nữa việc du lịch ra nước ngoài như đi cruise, đi du lịch qua Canada cũng như nhiều nước khác.. đều cần phải được chủng ngừa hoàn toàn.

Tính đến ngày 1 tháng 9, có trên 370 triệu liều thuốc được chủng ngừa cho cư dân Mỹ: 62.5 phần trăm được chủng ngừa 1 mũi và 53 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn, so với Canada có 83.4 phần trăm những cư dân trên 12 tuổi được chủng ngừa ít nhất 1 mũi và 76.1 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.