Số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao trong năm 2020

Số liệu ước tính sơ bộ cho thấy có đến 38.680 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong năm ngoái, con số cao nhất trong 13 năm.

Truyền thông Sputnik ngày 4/6 dẫn báo cáo ước tính sơ bộ của Ủy ban An toàn giao thông đường bộ (NHTSA) cho thấy có khoảng 38.680 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong năm 2020, cao nhất trong 13 năm.

Báo cáo cho thấy số người thiệt mạng gia tăng 7,2 % so với năm 2019, dù người dân ít lái xe hơn trong năm ngoái do đại dịch Covid-19. Số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại Mỹ trong năm 2019 là 36.096.

Trong khi đó, số dặm xe đã đi (VMT) trong năm 2020 lại giảm 13,2% so với năm trước. Theo NHTSA, số người chết vì tai nạn giao thông năm 2020 tăng ở cả 3 nhóm, gồm xe hơi (23.395 người chết, tăng 5%), xe mô tô (5.015, tăng 9%) và xe đạp (846, tăng 5%).

Các nguyên nhân chính khiến số người chết vì tai nạn giao thông gồm việc lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích, không thắt dây an toàn và chạy quá tốc độ.

Giới chức điều hành NHTSA Steven Cliff cho biết sẽ “dùng mọi công cụ có thể để đảo ngược xu hướng này và giảm số người chết, bị thương vì tai nạn giao thông”. Bên cạnh đó, ông nhắc lại kế hoạch của Tổng thống Joe Biden về việc chi khoản đầu tư lớn nhằm cải thiện an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, báo cáo tương tự của tổ chức Hội đồng An toàn quốc gia cho rằng có đến 42.060 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại Mỹ, tăng đến 8% so với năm trước. Tổ chức này cho rằng vấn đề an toàn giao thong ít được chú ý do đại dịch Covid-19..