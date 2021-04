Sharon Stone từng bỏ tiền túi trả lương cho Leonardo DiCaprio

Minh tinh Sharon Stone tiết lộ bà dùng tiền cá nhân để trả thù lao cho vai diễn của Leonardo DiCaprio ở phim “The Quick and the Dead” (1995).

Sharon Stone từng là nhà sản xuất, đồng thời vào vai nữ xạ thủ trong phim cao bồi “The Quick and the Dead”. Bà tiết lộ bà đã từng tranh cãi với hãng phim xung quanh quyết định chọn Leonardo DiCaprio vào vai tên tội phạm The Kid.

Sharon Stone kể lại: “Cậu thiếu niên tên Leonardo DiCaprio đó là ứng cử viên duy nhất vượt qua bài thử vai. Theo như tôi quan sát, cậu ta là người duy nhất đã bật khóc, cầu xin cha hãy rủ lòng thương mình giữa cơn hấp hối trên màn ảnh”.

Tuy nhiên, hãng TriStar – đơn vị sản xuất “The Quick and the Dead” – lại không mấy mặn mà với cậu nhóc DiCaprio khi ấy còn vô danh. Họ chất vấn Stone: “Tại sao, Sharon? Sao lại chọn một thằng nhóc vô danh cho vai đó? Sao phải lấy đá đập vào chân mình như thế?”.

Stone kể tiếp: “Hãng phim nói nếu tôi muốn dùng cậu nhóc đến vậy, thì hãy tự lấy tiền túi của mình ra mà chi trả. Và tôi đã làm thế”.

“The Quick and the Dead” phát hành năm 1995, do Sam Raimi đạo diễn dựa trên kịch bản của Simon Moore. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, gồm Sharon Stone, Gene Hackman và Russell Crowe. Leonardo DiCaprio mới ngoài 20 khi được chọn vào vai tên tội phạm The Kid. Sau năm 1997, nhờ phim Titanic, Leonardo DiCaprio mới được nhiều người biết tới.

Trong phim “The Quick and the Dead”, Sharon Stone thủ vai Ellen, một nữ xạ thủ trở lại quê hương đúng lúc một giải đấu đang diễn ra. Cô ghi danh tham dự, âm thầm chuẩn bị kế hoạch trả thù cho cha.