Sharon Stone than thở vì tài khoản hẹn hò online… bị khóa

Tài khoản của nữ diễn viên Sharon Stone trên ứng dụng hẹn hò online đã bị khóa vì tưởng nhầm là tài khoản giả, khiến nữ diễn viên 61 tuổi phải lên mạng xã hội để… than thở.

Nữ diễn viên cho biết tài khoản ứng dụng hẹn hò online của mình đã bị khóa sau khi một số người dùng báo cáo tài khoản đó là là giả mạo, lừa đảo. Sharon Stone than thở một cách hài hước: “Có phải tôi bị loại ra khỏi cuộc chơi hay không? Đừng bắt tôi phải chầu rìa nhé”.

Câu chuyện này đã rất thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, bởi Sharon Stone được biết tới là một trong những nữ diễn viên hấp dẫn nhất thế giới, với những vai diễn gợi cảm trứ danh. Ngay cả khi tuổi không còn trẻ, nữ diễn viên vẫn luôn thể hiện một phong cách sống táo bạo, cá tính trẻ trung.

Ngay sau bài đăng của Sharon Stone, giới chức trách nhiệm ứng dụng hẹn hò đã ngay lập tức hồi đáp lại, yêu cầu nhân viên mở khóa cho tài khoản của nữ diễn viên, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Sharon Stone vì sai sót.

Họ giải thích rằng Sharon Stone là một biểu tượng và rất nhiều người sử dụng ứng dụng hẹn hò này đã không tin mình lại có thể kết nối với một người nổi tiếng như bà.

Sharon Stone (hiện 61 tuổi) trở thành biểu tượng gợi cảm của màn bạc sau khi xuất hiện trong phim “Basic Instinct” (1992), về sau Stone còn gây ấn tượng với những phim khác như “Total Recall”, “Casino”, “The Quick and the Dead”.

Trong cuộc đời mình, Stone đã kết hôn rồi ly hôn hai lần, và còn từng hủy hôn một lần. Năm 2018, Stone từng hẹn hò với một doanh nhân bất động sản người Ý, nhưng rồi hai người đã chia tay. Stone chia sẻ: “Tôi nghĩ có lẽ một ngày nào đó mình sẽ không còn là mẹ đơn thân nữa, nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra, có lẽ như thế lại tốt hơn, tôi không còn chờ đợi ai đó đến với mình nữa”.

Ngay sau khi tài khoản hẹn hò được mở lại, Sharon Stone đã nhận được rất nhiều lời đề nghị hẹn hò.