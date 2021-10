Phở hay bánh mì: món ăn nào thu hút thực khách Âu Mỹ?

New Orleans, Louisiana: Có rất nhiều món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam khi theo chân những di dân Việt ra nước ngoài, đã chinh phục được những thực khách ngoại quốc.

Nào là gỏi cuốn, bánh mì, phở, bánh xèo.. nhưng có lẽ hai món ăn thu hút thực khách nước ngoài nhiều nhất là món phở và bánh mì.

Dường như bánh mì Việt Nam được nhiều người ưa chuộng hơn là phở? Vì ăn phở phải vào nhà hàng ngồi ăn uống lỉnh kỉnh, trong khi món bánh mì, một loại fast food như bánh McDonald: khách hàng có thể xếp hàng mua mang về nhà ăn, vừa nhanh, vừa gọn lại vừa rẻ.

Chính vì thế có nhiều tiệm bánh mì Việt đã được mở ra nhằm thu hút khách hàng người Mỹ và Canada.

Chủ nhân của nhiều tiệm bánh mì Việt cũng đã chế biến những loại bánh mì lai: nửa Việt nửa Mỹ để thu hút thêm nhiều khách hàng như trường hợp của hệ thống tiệm bánh mì có tên là Bánh Mì Boys.

Hiện ở tại thành phố Toronto cũng có một tiệm bánh mì có tên là Bánh Mì Boys, nhưng không biết rõ là tiệm bánh mì này có phải là một tiệm bán bánh mì ” mua bản quyền” ( franchise) từ hệ thống tiệm bánh mì Bánh Mì Boys ở thành phố New Orleans?

Theo ông Peter Nguyễn chủ nhân của hệ thống Bánh Mì Boys ở New Orleans thì trong những tháng sắp tới, ông sẽ cho mở thêm một chi nhánh bán bánh mì ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon.

Hệ thống tiệm Bánh Mì Boys bán những loại bán h mì truyền thống Việt Nam pha trộn với loại bánh mì gọi là “Po’Boy” ở tiểu bang Louisiana.

Loại bánh mì Po’Boy đã có từ cả chục năm nay ở những tiểu bang miền nam nước Mỹ, và là loại bánh mì “Creole sandwich” rắt được những người nghèo, những nhân công làm việc ở miền nam ưa chuộng vì rẻ .

Với loại bánh mì Po’Boy người ta có thể cho bất cứ những loại nhân nào có sẵn vào trong bánh mì, từ thịt gà, trái cây, tôm, sò huyết, tôm, thịt bò và ngay cả thịt vịt.

Thêm vào đó là rau xà lách, cà chua, mayo..



Theo ông Peter Nguyễn thì hệ thống tiệm Bánh Mì Boys do gia đình ông thành lập, bắt đầu bằng một tiệm bánh mì đầu tiên ở thành phố Metairie tiểu bang Texas, trước khi bành trướng qua các tiểu bang miền nam khác.

Loại Bánh Mì Boys, vì là bánh mì Việt nên sẽ có những thứ nhân nhét trong bánh mì như là những loại thịt hay là bò viên, rồi là ngò, dưa leo, cà rốt, .. . Và vì gọi là Bánh Mì Boys có truyền thống của loại bánh mì Po’Boy cho nên trong nhân bánh mì có thể có thêm những thứ như tôm,cua, sò hay thịt vịt…

Ông Peter Nguyễn cho biết là với chi nhánh sắp mở ở thành phố Portland, ông muốn đưa cho thực khách một món ăn Việt có thêm truyền thống của hệ thống ăn uống của những người Mỹ ở miền nam nước Mỹ.