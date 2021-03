Phần lớn những người Canadians muốn Canada cắt đứt liên hệ với hoàng gia Anh

Ottawa: Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây, cho thấy là phần lớn những người Canadians muốn chính quyền Canada cắt đứt những liên hệ với hoàng gia Anh.

Cuộc thăm dò dân ý diễn ra sau khi có cuộc phỏng vấn hoàng tử Harry và công tước Meghan của bà Oprah Winfrey được cho phát sóng.

Trong cuộc phỏng vấn này hoàng tử Harry và công tước Meghan nói là gia đình họ đã bị những kỳ thị chủng tộc đến từ một số thành viên của hoàng gia cũng như có những kỳ thị đến từ giới báo chí ở nước Anh.

Kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức Leger and the Association for the Canadian Studies cho thấy là 53 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến muốn chính quyền liên bang Canada cắt đứt những liên hệ với hoàng gia Anh. Một phần ba những người được hỏi ý kiến muốn duy trì vương triều Anh ở Canada.

Chúng ta cũng biết hiện nay người có thực quyền lãnh đạo Canada là thủ tướng và nội các do dân bầu lên. Tuy nhiên hoàng gia Anh vẫn được xem như là những biểu hiệu mà cư dân Canada thần phục.

Những biểu hiệu đó được thể hiện là có một vị toàn quyền đại diện hoàng gia Anh ở Canada, và mỗi tỉnh bang lại có một phó toàn quyền đại diện cho nữ hoàng Anh.

Ngoài ra các thành phần của hoàng gia Anh, các hoàng tử, công chúa vẫn thường xuyên qua thăm viếng Canada, trước thời đại dịch, và chi phí cho những cuộc thăm viếng này là do Canada đài thọ.

Chi phí để duy trì những biểu hiệu của hoàng gia Anh ở Canada không phải là nhỏ.

Nào là tiền ăn ở, tiền nhà, tiền lương, tiền hưu cho các vị toàn quyền và phó toàn quyền, còn có tiền cho các toàn quyền, các vị phó toàn quyền đi đây đó, tiền chi phí cho các cuộc thăm viếng của các hoàng tử, công chúa nước Anh.

Theo những thống kê thì trong tài khóa năm 2017-2018, Canada đã phải chi phí trên 62 triệu dollars duy trì hoàng triều Anh, hay một người Canadian phải bỏ ra $1.68 qua tiền thuế.

Tiền chi phí ăn ở bổng lộc cho vị toàn quyền một năm lên đến trên 1 triệu dollars.

Lấy thí dụ như vị toàn quyền gần đây nhất là bà Julie Payette vừa phải từ chức vì bà ta bị tố cáo là hành hung nhân viên dưới quyền: lương của bà này hàng năm trên 300 ngàn dollars, tiền chi phí đi kinh lý hàng năm cũng thêm vài trăm ngàn dollars, chưa kể tiền ăn ở trong một tòa lâu đài đồ sộ nhất thành phố Ottawa.

Bà này đã buộc phải về hưu, nhưng tiền hưu của bà ta cũng lên đến 150 ngàn dollars một năm.