Oprah Winfrey làm chương trình tôn vinh những người cha da đen

Oprah Winfrey và Sterling K.Brown đồng tổ chức một chương trình truyền hình đặc biệt có tên “Honoring Our Kings, Celebrating Black Fatherhood”, lên sóng tối ngày 15/6.

Chương trình “Honoring Our Kings, Celebrating Black Fatherhood” gồm các cuộc trò chuyện với Dwyane Wade, John Legend , DL Hughley và nhiều người khác cùng màn trình diễn của nữ ca sĩ Andra Day với cha của Oprah Winfrey – ông Vernon Winfrey.

“Nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey (67 tuổi) chia sẻ: “Tôi muốn lật lại câu chuyện về những người cha da đen từng được cho là ít khi hiện diện trong cuộc sống của con cái họ. Tôi nhớ lần đầu tiên làm một chương trình về cách nuôi dạy con cái, về những ông bố bà mẹ đơn thân. Và cách tôi thể hiện trên màn ảnh nhỏ vào thời điểm đó chỉ là đưa một người cha da đen vào nhóm cha mẹ đó nhưng không tạo ra dấu ấn gì to tát về họ. Và tôi nhớ có một phụ nữ đứng lên nói rằng cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy người cha da đen đọc sách cho con nghe”.

Rồi Oprah Winfrey tiếp tục: “Hình ảnh về người cha da đen bị sứt mẻ nghiêm trọng. Trên bản tin buổi tối hoặc trong các cuốn phim xã hội đen đều mô tả những người cha da đen luôn vắng mặt trong bữa cơm gia đình hoặc đang ở trong tù, tránh xa con và không hề quan tâm đến con. Đó là những gì bạn đã nghe nhưng hoàn toàn không phải là những gì chúng tôi biết và cảm nhận về những người cha da đen”.

“Nữ hoàng truyền thông” cũng kể chi tiết câu chuyện của chính cha mình: “Mẹ và cha tôi chưa bao giờ kết hôn. Họ chỉ quan hệ một lần rồi cha tôi nhận được lá thư sau khi tôi sinh ra với nội dung: “Gửi tiền đi. Anh có một đứa con gái” và nêu rõ lý do ông ấy phải có trách nhiệm với đứa con này. Ông không hề nói một lời, chỉ dành trọn tình yêu thương cho tôi, không chỉ là trách nhiệm mà là sự quan tâm, hướng dẫn, yểm trợ tôi khi bước vào tuổi dậy thì. Ông đã tạo nên khác biệt cho tôi, là con người của tôi bây giờ, nếu không tôi chỉ là một người nào đó mà bạn chưa bao giờ nghe nói đến”.

Oprah Winfrey kể tiếp: “Tôi từng thấy điều lặp đi lặp lại trong tiệm hớt tóc của cha tôi. Ông chăm chỉ, làm mọi thứ có thể trong cuộc sống để nuôi gia đình, đôi khi làm hai ba công việc để đủ tiền nuôi con. Đó là những gì tôi cảm nhận về người cha da đen – người giúp tôi trưởng thành”.

Chương trình còn có những câu chuyện về người cha đơn thân Charles Johnson ở thành phố Smyrna, tiểu bang Georgia. Ông nuôi hai con trai sau khi vợ qua đời lúc vừa sinh con trai út. Một người khác, Oprah Winfrey cho biết, là một “người cha da đen từng đi lính đã mất con trai ở chiến trường Afghanistan và định nhảy cầu tự tử chợt quyết định không làm khi nghe giọng nói của con trai mình văng vẳng bên tai: “Bố, đừng làm điều đó. Phía dưới không phải là con đường””.

Oprah Winfrey gọi chương trình đặc biệt “Honoring Our Kings, Celebrating Black Fatherhood” là “Chương trình quan trọng, ý nghĩa, thú vị nhất mà tôi từng làm. Tôi rất phấn khích bởi vì tôi biết rằng những cảm giác mà tôi đã có, những khoảnh khắc tôi đã trải qua, những giọt nước mắt mà tôi và Sterling K.Brown tuôn ra vì xúc động. Tôi nghĩ khán giả sẽ cảm nhận điều đó”