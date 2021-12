Omicron đã lan truyền ở 38 quốc gia

London, Anh quốc: Trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng chạp, khoa học gia Maria Van Kerkhove của tổ chức y tế thế giới WHO đã cho biết là người ta đã tìm thấy loài covid biến thể omicron ở 38 quốc gia, so với con số 23 quốc gia, 2 ngày trước.

Bà Van Kerkhove cũng nói là hiện đang có những nghiên cứu xem là loại omicron có lan truyền mạn hơn loài biến thể delta hay không?

Nhà khoa học gia này cũng nói là loài biến thể delta vẫn là loài vi rút lan tràn nhiều nhất trên thế giới.

Bà Van Kerkhove nói thêm là bây giờ cũng còn quá sớm để biết về những ảnh hưởng của loài vi rút biến thể omicron, mà những bản tường trình mới nhất cho thấy là loài biến thể omicron đã gây những triệu chứng nhẹ cho một nhóm sinh viên đại học.

Theo bác sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của tổ chức WHO thì cần ít nhất 2 tuần lễ trước khi các nhà khoa học biết về loại vi rút biến thể omicron: nó có nguy hiểm hơn những loài vi rút biến thể hiện có?

Cũng theo bác sĩ Ryan thì số người bị covid và phải nằm trong các bệnh viện xứ Nam Phi gia tăng, nhưng con số người chết vì covid không gia tăng.

Khoa học gia Van Kerkhove và bác sĩ Ryan cùng đồng ý là những loại thuốc chủng hiện có là những biện pháp hữu hiệu nhất trong việc ngăn nừa sự lan tràn của loài covid.

Trong khi đó phát ngôn viên của các công ty dược phẩm Pfizer và Moderna nói là họ cần ít nhất 2 tuần để biết rõ thêm về loài covid biến thểomicron.

Tổ chức y tế thế giới WHO cũng chỉ trích là các quốc gia giầu có trên thế giới đã không chia sẻ số thuốc chủng ngừa covid cho những quốc gia nghèo đói hơn, và tình trạng này sẽ khiến trận đại dịch sẽ còn tiếp tục kéo dài trên thế giới.