Những thức ăn không nên ăn, nếu muốn ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ

Boston: Một chuyên gia về dinh dưỡng của trường đại học Havard, nữ tiến sĩ Uma Naidoo đã công bố một công trình khảo cứu của bà mới đây về việc ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ và giúp duy trì những hoạt động của bộ não.

Theo bà Naidoo thì có 5 nhóm thực phẩm mà người ta không nên ăn hay ăn có chừng mực, nếu muốn trí óc sáng suốt.

Theo tiến sĩ Naidoo thì bất kỳ ở tuổi nào cũng không quá trễ trong việc ăn uống lành mạnh, ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ.

5 nhóm thực phẩm mà người ta không nên ăn đã được bà tiến sĩ Naidoo viết trong cuốn ” This is Your Brain on Food” là :

1. Những loại thực phẩm hay nước uống có thêm đường: bộ não cần đường làm năng lượng cho các tế bào hoạt động. Tuy nhiên nếu có quá nhiều đường thì sẽ gây nguy hại cho trí nhớ.

Những loại thực phẩm có thêm đường như bánh ngọt, nước soda

2. Những thức ăn chiên xào như thịt gà Kentucky, Fish and Chips, french fries..

Kết quả của những cuộc khảo cứu cho thấy là ăn những loại thức ăn chiên xào gây hư hại những mạch máu đưa máu lên nuôi não.

Các khảo cứu gia cũng nhận định là ăn những loại thức ăn chiên xào, dễ đưa người ta vào tình trạng suy thoái tâm thần.

Bác sĩ Naidoo cũng khuyến cáo là nếu thích ăn những loại thức ăn chiên xào như thịt gà Kentucky thì nên ăn 1 tuần 1 lần mà thôi.

3. Những loại tinh bột có nhiều đường huyết ( glycemic): Những loại tinh bột có nhiều glycemic như là bánh mì trắng, pasta, gạo trắng, và những loại làm bằng bột mì đã chế biến (refined flour).

Cơ thể con người sẽ hấp thụ những loại tinh bột có nhiều đường này tương tự như việc hấp thụ đường, có nghĩa là có thể gây cho người ta những suy thoái tâm thần.

Thay vào những loại tinh bột có nhiều đường, người ta nên ăn những loại tinh bột tốt như là ngũ cốc nguyên hạt ( whole grains), những thực phẩm có nhiều chất xơ và thấp về đường huyết.

Những loại tinh bột tốt như khoai tây, các loại đậu, nuts, trái cây, rau xanh, gạo nâu…

4. Không nên uống rượu: Uống rượu có thể giúp bạn quên đi hiện tại, quên đi những khó khăn nhất thời, nhưng khi tỉnh dậy họ sẽ nhận những hậu quả không tốt cho não được gọi là chứng ” brain fog”

Các nhà khảo cứu của viện khảo cứu y khoa của Pháp thấy rằng những người uống rượu trên 14 ly một tuần là những người có nguy cơ bị bệnh mất trí nhớ.

Người ta vẫn có thể uống rượu nhưng nên uống một cách điều độ.

5. Chất muối nitrates: Đây là chất bảo quản thực phẩm cũng như làm gia tăng mầu sắc cho thựv phẩm được bảo quản.

Chất muối nitrates được dùng trong việc làm những thực phẩm chế biến như bacon, salami, xúc xích, ham..

Các khảo cứu mới đây cho thấy là chất nitrates thay đổi vi khuẩn trong ruột khiến người ta có thể bị nhiễm bệnh gọi là bipolar disorder ( rối loạn lưỡng cực), một loại bệnh suy thoái tâm thần.