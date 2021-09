Những nhân viên của công ty Amazon, đã chủng ngừa covid, được rút thăm trúng xe hơi và cả 100 ngàn Mỹ kim.

New York: Để khuyến khích nhân viên hăng hái đi chủng ngừa covid, công ty Amazon đã tổ chức những cuộc rút thăm trúng thưởng dành cho nhân viên, mà những lô độc đắc là những chiếc xe hơi mới hay số tiền mặt lên đến 100 ngàn Mỹ kim.

Trong hôm thứ tư ngày 22 tháng 9, công ty Amazon

loan báo là 4 nhân viên của công ty này và 1 nhân viên của siêu thị Whole Foods, siêu thị là công ty con của công ty Amazon, đã trúng thưởng mỗi người một chiếc xe mới mà trị giá của những chiếc xe này lên đến 40 ngàn Mỹ kim.

Trong chương trình khuyến khích nhân viên chủng ngừa có tên là “Amazon Vest Life”, công ty Amazon đã cho những nhân viên đã chủng ngừa covid hoàn toàn được tham dự.

Trong tuần trước, 3 nhân viên của công ty Amazon và 1 nhân viên của siêu thị Whole Foods cũng đã trúng thưởng và mỗi nhân viên này nhận được 100 ngàn Mỹ kim.

Có tổng cộng 18 giải thưởng sẽ được trao tặng cho những người may mắn từ nay cho đến giữa tháng 10.

Nhân viên công ty Amazon và nhân viên siêu thị Whole Foods muốn tham dự, phải đưa ra bằng chứng là họ đã chủng ngừa covid hai mũi thuốc hoàn toàn.