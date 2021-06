Những người chết vì covid ở Mỹ hiện nay là những người chưa chủng ngừa

Hoa Thịnh Đốn: Tính đến ngày thứ tư 23 tháng 6 năm nay 2021, trên toàn nước Mỹ có 14,707 người nhiễm covid và có 355 người chết.

Số người nhiễm và chết vì covid ở Hoa Kỳ đã sút giảm mạnh: sút giảm 94 phần trăm kể từ giữa tháng giêng cho đến nay với con số trên 300 ngàn người nhiễm và trên 4 ngàn người chết trong một ngày.

Trong khi đó số người Mỹ được chủng ngừa covid lại không gia tăng như những ước muốn, và dự trù của tổng thống Joe Biden là sẽ có 70 phần trăm cư dân Mỹ được chủng ngừa vào ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 7 sắp tới có thể không thực hiện được.

Tính đến ngày 24 tháng 6, mới chỉ có trên 178 triệu người Mỹ được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc hay 54.3 phần trăm. Tuy nhiên con số người Mỹ được chủng ngừa hoàn toàn lên đến 46.1 phần trăm.

So sánh với Canada là tính đến ngày 24 tháng 6, có 76 phần trăm cư dân được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc và trên 26.3 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn.

Theo tin tức loan báo thì trong số hơn 300 người Mỹ chết vì covid trong hôm 23 tháng 6 thì phần lớn là những người không chịu đi chủng ngừa.

Nước Mỹ hiện nay có dư thừa thuốc chủng, và phải bỏ đi hàng trăm ngàn liều thuốc chủng ngừa covid quá hạn, nhưng một số cư dân Mỹ vẫn không chịu đi chủng ngừa, cho dù việc chủng ngừa miễn phí mà còn được tặng quà, tặng tiền, tặng vé số nữa.

Nhận định của các chuyên gia y tế thì số người chết ở Mỹ vì covid trong 1 ngày có thể giảm xuống zero nếu những người Mỹ hăng hái đi chủng ngừa.

Những dữ kiện cũng cho thấy là có nhiều hy vọng Canada sẽ đạt được thành tích là không có người chết vì covid trong 1 ngày, vì số người Canadians đi chủng ngừa cao hơn so với số người đi chủng ngừa ở Mỹ.

Trong ngày thứ năm 24 tháng 6, có thêm 705 người Canadians bị nhiễm covid và trong số này có 20 người chết.

Qua các dữ kiện vừa nêu lên, chúng ta thấy hiển nhiên là thuốc chủng ngừa đã giúp cho thế giới dần dần thoát khỏi cơn đại dịch và thuốc chủng ngừa covid hết sức hữu hiệu.