Những người Canadians muốn qua Mỹ, thì qua bằng cách nào?

Ottawa: Bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 năm nay 2021, chính quyền liên bang Canada cho phép những người Mỹ đã chủng ngừa covid hai lần, được qua lại biên giới Canada.

Tuy nhiên chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới thêm 1 tháng nữa cho đến ngày 21 tháng 8.

Quyết định này đã gây nhiều khó khăn cho nhiều người Canadians, mà trường hợp điển hình là bà Leslie Beitel ở thành phố Lethbridge, tỉnh bang Alberta.

Bà Beitel nói với phóng viên đài CBC là bà có một căn nhà nghỉ mát ở thành phố Columbia Falls, tiểu bang Montana, cách nhà bà 290 cây số, mà gần 2 năm nay, bà vẫn chưa được đến căn nhà nghỉ mát của bà vì biên giới đóng cửa.

Vào tháng 3 năm 2020, biên giới Mỹ- Canada đóng cửa. Chính quyền Mỹ vẫn cho những người Canadians đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không, trong khi Canada cấm không cho cư dân Mỹ đến xứ này bằng cả đường bộ hay đường hàng không.

Người ta nghĩ rằng sẽ có những phối hợp của chính quyền hai nước cho mở cửa lại biên giới, nhưng điều này đã không xảy ra: những cư dân Mỹ chủng ngừa hoàn tất, được tự do qua lại Canada trong khi Hoa Kỳ vẫn đóng cửa biên giới cho những người Canadians.

Những cư dân Canada vẫn được đến Mỹ bằng đường hàng không, nhưng phải có thử nghiệm covid âm tính trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước khi lên phi cơ.

Theo nhận định của giáo sư Edward Alden của trường đại học Western Washington thì lý do mà Hoa Kỳ vẫn cấm không cho người Canadians qua lại là vì còn phải mở cửa biên giới với Mễ Tây Cơ: không lẽ chỉ mở cho Canada mà không mở cho Mễ Tây Cơ?

Trong khi tình hình bệnh dịch covid ở Mễ Tây Cơ vẫn còn trầm trọng, vì số người chủng ngừa ít trong khi loại vi rút biến thể delta hoành hoành.

Một lý do khác nữa là hiện có hàng chục ngàn những người di dân ở các xứ Nam Mỹ, đang chờ ở biên giới Mễ Tây Cơ chờ biên giới được mở cửa, để có thể ào ào qua xin tỵ nạn.

Ngoài ra chính quyền Hoa Kỳ chưa công nhận việc chủng ngừa hỗn hợp hai loại thuốc chủng covid, trong khi có hơn 2.6 triệu người Canadians đã được chủng ngừa bằng hai loại thuốc chủng khác nhau, và có thể những người này sẽ không được nhập cảnh Hoa Kỳ mà không phải cách ly?