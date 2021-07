Những gì mà chúng ta đã mất mát trong việc bỏ nước đi tìm tự do?

Một trong những cuốn sách mà cựu tổng thống Obama chọn để đọc trong mùa hè năm nay 2021 là cuốn “Things We Lost to the Water” của tác giả Eric Nguyễn.

Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả Eric Nguyễn nhưng cũng gây những chấn động trong nền văn chương Hoa Kỳ.

Cuốn sách của tác giả Eric Nguyễn đã được rất nhiều khen ngợi không những của độc giả mà còn từ các nhà phê bình Hoa Kỳ.

“Câu chuyện của tác giả Nguyễn kể lại một sự cân bằng rất khó thực hiện: rộng lớn về quy mô và tham vọng, trong khi có những hấp dẫn , thực sự mê hoặc ,trong sự gần gũi gia đình. ”

—Bryan Washington, The New York Times Book Review

“Cuốn tiểu thuyết đầu tay tuyệt vời “Things We Lost to the Water ” của Eric Nguyễn là một cái nhìn sâu sắc, khắc khoải về một gia đình người tị nạn Việt Nam đang đấu tranh để tồn tại và những lựa chọn mà họ đưa ra với tư cách cá nhân ảnh hưởng đến nhau như thế nào.”

—Suzanne Van Atten, Atlanta Journal-Constitution

“Cuốn sách được viết mạnh mẽ. . . Đây là một cuốn tiểu thuyết đầu tay hấp dẫn và sâu lắng. . . Đẹp đến nhức óc. . . Chúng tôi khuyến khích mọi người nên đọc! ”

—Helen Vernier, San Francisco Book Review

Cuốn ” Những gì đã mất mát dưới nước” kể lại cuộc ra đi tìm tự do của một bà mẹ và hai đứa con thơ, trong khi ông chồng bị kẹt lại Việt Nam.

Bà Hương đã mang được hai đứa con đến trại tỵ nạn và sau đó được định cư ở tiểu bang Lousiana.

Cuộc sống của thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ nhì của những người Việt tỵ nạn ở Hoa Kỳ là cuộc sống đầy những phấn đấu, cực khổ, để tìm cách thích nghi với cuộc sống ở miền đất hứa.

Bà Hương đến Mỹ không công ăn việc làm, không nhà cửa và có những lo âu về ông chồng còn kẹt lại Việt Nam, trong khi hai đứa con là Tuấn và Bình cũng phải tìm cách thích nghi với cuộc sống mới.

Bà Hương sau đó có người bạn trai cũng là người Việt mới đến định cư, trong khi hai đứa con thì Tuấn tìm lại những dấu tích của Việt Nam qua việc gia nhập một băng đảng Việt ở địa phương, trong khi Bình ( Ben) đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở Hoa Kỳ.

Cả ba người đã tìm kiếm con người thật của họ với tính cách cá nhân và gia đình và cuộc tìm kiếm này đã gây những phân chia nặng nề trong cuộc sống và cuối cùng họ đã phải tìm một phương cách mới sống chung hòa bình và cũng không gây những khó khăn cho những người khác.

Cuộc sống của gia đình bà Hương cũng có thể là cuộc sống của một số những người tỵ nạn gốc Việt khác, tại quê hương mới, một miền đất hứa của biết bao nhiêu di dân trên toàn thế giới!