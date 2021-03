Những chuyến Cruise Ships chỉ dành cho những người đã được chủng ngừa covid

In

London, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 17 tháng 3, công ty du lịch đại dương The P&O Cruises ở thành phố London, Anh quốc sẽ khai trương lại những chuyến tàu du lịch đại dương bắt đầu từ mùa hè năm nay 2021.

Những chuyến tàu du lịch đại dương này có tên là ” Du Lịch không ghé bờ” ( cruises to nowhere), sẽ chở du khách đi dọc theo những bờ biển nước Anh từ hải cảng Southampton theo bờ biển nước Anh.

Tàu du lịch sẽ không ghé bờ mà chỉ chạy dọc theo bờ biển để du khách ngắm cảnh.

Điều kiện để được nhận tham dự trong các chuyến tàu du lịch vào mùa hè năm nay, là du khách đã được chủng ngừa covid.

Số hành khách có thể được nhận đi trong những chuyến tàu mở đầu trong mùa hè năm nay là 3,467 người và số hành khách sẽ được tăng dần lên 5,200 người trong tương lai.