Nhân viên thành phố New York gọi một thanh niên Việt là ” Chin Chong”

New York: Một trường hợp kỳ thị vừa xảy ra cho một thanh niên gốc Việt đang sống trong một căn chúng cư ở thành phố New York.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 29 tháng 3, một thanh tra địa ốc của thành phố New York, là một nhân viên lớn tuổi người da trắng, đã đến kiểm soát hệ thống sưởi và nước của căn chúng cư mà anh Đức Phạm đang sống.

Theo lời kể của anh Đức, năm nay 22 tuổi, thì người nhân viên này khi đến kiểm soát căn chúng cư của anh đã không thèm hỏi tên của anh là gì?

Vài ngày sau , anh Đức nhận được bản tường trình từ thành phố, và trên chỗ đề tên địa chỉ người nhận, người thanh tra của thành phố đã đề tên anh là “CHIN CHONG”, một tiếng lóng kỳ thị về giọng nói của những người Tàu.

Anh Đức đã post lá thư này lên mạng xã hội, khiến cơ quan đặc trách về nhà cửa của thành phố New York phải lên tiếng xin lỗi, tạm ngưng việc và không trả lương cho người nhân viên kỳ thị và hứa sẽ mổ cuộc điều tra cặn kẽ.

Anh Đức là sinh viên du học, tốt nghiệp trường đại học New York và có việc làm ở thành phố New York với vai trò là một kỹ sư điện toán.