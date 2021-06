Ăn mừng chiến thắng của đội Canadiens, 15 người bị bắt, 2 cảnh sát bị thương

Cảnh sát Montréal cho biết 15 người đã bị bắt, 60 người bị biên vé phạt và hai cảnh sát viên bị thương trong các vụ kích động và phá hoại ở trung tâm thành phố sau khi đội hockey Canadiens thắng đội Vegas Golden Knights trong đêm thứ Năm 24/6.

Chiến thắng của đội Canadiens đã khiến những người ái mộ ăn mừng trong nhiều tiếng đồng hồ, nhưng cảnh sát đã nhanh chóng giải tán đám đông bên ngoài Centre Bell bằng hơi cay. Theo cảnh sát, một số người đã ném đồ đạc vào các cảnh sát viên.

Julien Lévesque, phát ngôn nhân của lực lượng cảnh sát, cho biết 15 người bị bắt giữ vì nhiều lý do, từ tấn công có vũ trang, phá phách và cản trở công việc của cảnh sát viên.

Ông nói thêm, 8 xe cảnh sát bị hư hại trong đêm. Hai cảnh sát viên bị thương nhẹ.

Người hâm mộ đã tụ tập bên ngoài Centre Bell trước khi trận đấu bắt đầu vào một đêm tình cờ cũng là ngày lễ của Québec. Đám đông dày đặc những người mặc áo đội Canadiens đã ở lại suốt trận đấu, sau đó bùng lên và ăn mừng chiến thắng được ghi trong một bàn thắng ở hiệp phụ.

Thị trưởng Montréal Valérie Plante trước đó đã kêu gọi mọi người bình tĩnh trước trận đấu quyết định giữa hai đội, kêu gọi mọi người ăn mừng một cách an toàn. Lực lượng cảnh sát thành phố đã tăng cường túc trực ứng phó với các lễ hội và đóng cửa các đường phố ngay sau hiệp đấu thứ nhất.

Sáng hôm sau, bà Plante cảm ơn những người đã ăn mừng một cách có trách nhiệm và cảnh sát đã can thiệp khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát.

Bà nói với các phóng viên: “Có một chút xáo trộn, nhưng nhìn chung thì nó đã diễn ra tốt đẹp”.

LCC

(Theo GlobalNews)