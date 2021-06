Người Việt may 10 ngàn khẩu trang tặng cộng đồng

Des Moines, Iowa: Theo tin của báo Des Moines Register, một phụ nữ Việt có một tiệm may quần áo ở thành phố Des Moines, tiểu bang Iowa, đã may trên 10 ngàn khẩu trang để tặng cho những người cần khẩu trang trong các cộng đồng thành phố.

Bà Hồng Nguyễn, chủ tiệm may Busy Bee Tailor đã nói là bà đã may khẩu trang tặng lại cộng đồng, những người đã giúp bà rất nhiều trong những năm bà bắt đầu cuộc sống ở thành phố này.

Bà Hồng Nguyễn và gia đình đến Mỹ vào năm 1998 và trong những năm đầy bà làm nghề sửa quần áo cho một tiệm may.

Cho đến năm 2002, bà Hồng mới có đủ tài chánh mở một tiệm may cho riêng bà.

Bà Hồng cũng cho biết trong 5 năm đầu sau khi mở tiệm, bà đã phải chật vật mưu sinh.

Tuy nhiên sau 5 năm, khách hàng đã biết khả năng của bà và họ đã thường xuyên trở lại.

Bà Hồng cũng cho biết bà học nghề may từ bà mẹ En Lý, là một thợ may lành nghề có tiệm may ở Việt Nam.