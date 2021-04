Người chết bảy năm rồi mới nhận được tiền bồi thường án oan

Theo RFA, công an tỉnh Bắc Giang ngày 31/3 vừa bồi thường cho ông Mưu Quý Sường ở huyện Lục Ngạn do bị bắt oan. Tuy nhiên Ông Sường đã chết từ bảy năm trước.

Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin trong cùng ngày, dẫn thông tin từ lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Bắc Giang cho hay, việc bồi thường được tiến hành từ trước Tết Nguyên Đán 2021. Gia đình ông Sường yêu cầu bồi thường sáu tỷ đồng, nhưng qua nhiều lần thương lượng hai bên đồng ý với mức 2,35 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2018, Công an Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ bị can và công khai xin lỗi gia đình ông Sường.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/11/1977, Công an huyện Lục Ngạn, thuộc Ty Công an Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo bà Phạm Thị Múi- vợ của ông Sường chết dưới suối ở xã Trù Hựu. Ty Công an Hà Bắc tiến hành khám nghiệm và điều tra.

Công an huyện Lục Ngạn nghi ông Sường là hung thủ giết vợ nên quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Sường về tội giết người. Tuy nhiên, sau hơn bảy năm ông Sường bị giam giữ nhưng không có bất cứ phiên toà nào được mở.

Trong thời gian bị giam giữ trong trại giam xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau và ông Sường bị phạt bốn năm tù, khi thụ án xong ông Sường được về nhà sau hơn 11 năm tù bị bắt.

Ông Sường liên tục kêu oan nhưng mọi cố gắng vẫn vô vọng. Năm 2014 ông Sường qua đời do tuổi già. Trước khi ra đi ông dặn dò gia đình tiếp tục kêu oan mong có ngày con cháu không phải mang tiếng xấu.

Vào tháng 12/2017 tức sau hơn 30 năm, công an tỉnh Bắc Giang xác định hành vi không cấu thành tội phạm giết người đối với ông Mưu Quý Sường.