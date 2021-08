Người Canada tiêm vaccine nào sẽ được chấp nhận khi du lịch ngoại quốc?

Trước khi đặt chuyến đi du lịch, hãy biết chắc rằng điểm đến của bạn công nhận loại vaccine Covid-19 nào. Không phải tất cả các loại vaccine Covid-19 đều được coi giống như nhau.

Dưới đây là thông tin mới nhất về loại vaccine được phân phối ở Canada có thể gây ra vấn đề cho du khách đi ra ngoại quốc.

Một số quốc gia sẽ không công nhận những du khách tiêm các liều vaccine kết hợp như là ‘tiêm chủng đầy đủ’, điều này có thể gây ra vấn đề cho hàng triệu người Canada đã tiêm hai mũi không giống nhau.

Vấn đề đầu tiên nổi lên khi những khách du lịch tiêm hai liều kết hợp phát giác ra họ sẽ phải bị cách ly khi đến thăm Barbados – vì họ không được coi là đã ‘tiêm chủng đầy đủ’.

Tuy nhiên, Barbados sau đó đã thay đổi chính sách công nhận những du khách có hai liều vaccine kết hợp.

Nhưng quốc gia Trinidad and Tobago gần đó vẫn chưa thay đổi chính sách. Nước này chỉ cho phép những du khách đã tiêm kết hợp AstraZeneca và Pfizer được bỏ qua cách ly. Bất kỳ sự kết hợp nào khác đều không được công nhận ở đó.

Hoa Kỳ cũng không chấp thuận việc tiêm kết hợp hai loại vaccine Covid-19, với một số ngoại lệ.

Phát ngôn nhân của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), Jasmine Reed, cho biết: “Tính an toàn và hiệu quả của việc tiêm hai loại vaccine khác nhau vẫn chưa được nghiên cứu”. Tuy nhiên, CDC cho biết tiêm kết hợp hai loại vaccine mRNA – Pfizer và Moderna – sẽ được chấp nhận trong “các tình huống ngoại lệ”, chẳng hạn như khi vaccine được sử dụng cho liều đầu tiên không còn nữa.

Lập trường của CDC sẽ không ảnh hưởng đến người Canada vào Hoa Kỳ bằng đường hàng không, vì họ chỉ phải cung cấp bằng chứng xét nghiệm âm tính Covid-19.

Nhưng những người tiêm kết hợp hai loại vaccine có thể không được nhập cảnh theo đường bộ nếu Hoa Kỳ áp đặt yêu cầu tiêm chủng khi mở lại biên giới đất liền Canada – Hoa Kỳ cho khách du lịch.

Lập trường của CDC đã và đang tạo ra vấn đề cho một số người Canada đã đặt các chuyến du thuyền cập bến Hoa Kỳ.

Những người Canada tiêm hai liều kết hợp cũng có thể bị cấm đến các địa điểm nào đó ở Hoa Kỳ, nơi quy định của tiểu bang đòi hỏi bằng chứng về việc tiêm chủng.

Các buổi đại nhạc hội bên trong được tổ chức tại thành phố New York trong tháng này – chẳng hạn như buổi diễn của ban nhạc rock “The Eagles” và buổi diễn chung của hai danh ca Lady Gaga và Tony Bennett – đòi hỏi khán giả phải được tiêm chủng đầy đủ.

Bộ Y tế tiểu bang New York cho biết họ tuân theo các hướng dẫn của CDC và không coi những người tiêm kết hợp AstraZeneca và vaccine mRNA là ‘tiêm chủng đầy đủ’ – ít nhất là vào lúc này.

Những người Canada đã tiêm một phiên bản vaccine AstraZeneca khi đến Âu châu có thể gặp phải một vấn đề khác

Âu châu đã phê duyệt Vaxzevria, phiên bản AstraZeneca do Âu châu sản xuất, tuy nhiên, họ vẫn chưa cấp phép cho COVISHIELD, phiên bản vaccine tương tự do Ấn Độ sản xuất. Do đó, một số quốc gia Âu châu không công nhận COVISHIELD, bao gồm Ý, Bồ Đào Nha và Ba Lan.

Vì vậy, du khách Canada đến những quốc gia đã tiêm loại vaccine đó không thể tận dụng các đặc quyền dành cho du khách được tiêm chủng đầy đủ, chẳng hạn như được miễn cách ly hoặc xét nghiệm Covid-19.

Hơn 80.000 người Canada đã tiêm ít nhất một liều COVISHIELD.

May mắn cho những người Canada đó, danh sách các quốc gia Âu châu chấp nhận vaccine này ngày càng nhiều. Chẳng hạn như Tây Ban Nha, Hy Lạp và Iceland, chấp nhận COVIDSHIELD. Pháp đã gia nhập danh sách này vào tuần trước.

Vương quốc Anh cũng công nhận COVISHIELD. Tuy nhiên, những người Canada đã tiêm chủng đầy đủ đi đến vùng này vẫn phải bị cách ly, cho dù họ được tiêm loại vaccine gì.

Mặc dù Vương quốc Anh hiện miễn cách ly cho người Mỹ và người Âu châu đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng nước này vẫn chưa mở rộng đặc quyền tương tự cho người Canada.

Phát ngôn nhân của Bộ Giao thông vận tải Vương quốc Anh cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện từng giai đoạn để khởi động lại du lịch quốc tế đồng thời bảo vệ sức khỏe công cộng”.

Chính phủ Canada cho biết họ đang làm việc với các nước trên thế giới để giải quyết những khác biệt về vaccine.

Tổng trưởng liên quyền vụ Dominic LeBlanc cho biết trong một cuộc họp báo tuần trước: “Trong vài tuần và tháng tới, các cơ quan y tế trên toàn thế giới có thể duyệt xét lại các chế độ vaccine này”.

LT (Theo CBC)