Nghề phát đạt sau thời đại dịch: Nghề nông!

Đài CBC mới đây có bài tường thuật về làn sóng những người Trung quốc, giàu có và có bằng cấp đại học, đã xin di dân qua Canada làm ruộng.

Hai ông bà Sun Shan và Li Bo là những người có bằng cấp đại học ở Trung quốc, có công ăn việc làm ở thành phố Bắc Kinh.

Vào năm 2008, khi đứa con trai ra đời, hai ông bà này lo ngại về những ô nhiễm môi trường, đã làm đơn xin di dân qua Canada, cho dù họ chưa bao giờ đặt chân đến Canada.

6 năm sau vào năm 2014, đơn xin di dân của họ được chấp thuận và hai ông bà này đến định cư

tại một làng nhỏ có tên là Mildmay, cách thành phố Toronto khoảng 170 cây số về hướng nam.

Làng Mildmay chỉ có khoảng trên 1 ngàn dân mà đa số di dân là những người Anh và Đức.

Ông chồng Li Bo nói là khi di dân qua Canada họ chấp nhận là có những thay đổi trong công việc, nhưng không biết họ sẽ làm nghề gì: họ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm nông trại, vì nghề này ở Trung quốc là nghề dành cho những người không học thức.

Nhưng dần dần họ thấy nghề làm nông trại là nghề có tương lai ở Canada, được tự làm chủ và trồng trọt theo các phương thức khoa học.

Hai ông bà Li Bo này mua một nông trại ở thị trấn Tiverton cách làng Mildmay khoảng 50 cây số và nằm ngay bên bờ đại hồ Huron.

Theo những thống kê thì hiện nay có rất nhiều di dân từ Trung quốc di dân qua Canada mua đất làm ruộng, và họ ở rải rác từ tỉnh bang Ontario qua đến tỉnh bang Manitoba và xuống đến cả tỉnh bang Prince Edward Island.

Nghề nông ở Việt Nam thời trước thường không là nghề được coi trọng. Những người có học vấn thường được coi trọng hơn ” nhất sĩ nhì nông”.

Tuy nhiên tại Canada hiện thời nghề nông là nghề kiếm tiền dễ dàng nhất trong thời đại dịch.

Giá của các loại nông phẩm trên thị trường đã gia tăng lên những mức kỷ lục mới.

Giá cả nông phẩm gia tăng vì mức cung không đủa cho mức cầu, và tình trạng hạn hán nặng nề đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Theo ông Brandan Leslie, giám đốc truyền thông của tổ chức the Grain Growers of Canada thì giá mọi thứ nông phẩm đã gia tăng ít nhất từ 10 phần trăm và có thứ gia tăng đến 75 phần trăm so với giá năm ngoái.

Thí dụ như giá hạt dầu canola gia tăng 52 phần trăm trong 12 tháng và ở mức giá cao nhất trong 13 năm qua.

Giá hạt bắp gia tăng 50 phần trăm trong vòng 4 tháng.

Giá lúa mì lên cao nhất kể từ năm 2012 cho đến nay.

Nghề nông ở Canada với những hỗ trợ của máy móc, của các phương tiện cao kỹ, xem ra không phải ” chân lấm tay bùn” như thời xưa mà còn có thể giúp cho người này và gia đình một cuộc sống ấm no trong thời kỳ mà nạn lạm phát hoành hoành.