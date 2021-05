Năm cách kiểm soát những người khai thuế gian lận, của sở thuế Canada.

Báo Money Sense mới đây có một bài viết về 5 cách thức mà sở thuế Canada dùng để tìm kiếm những người khai gian lận thuế lợi tức hàng năm.

Cho dù bạn đưa hình ảnh cá nhân lên các mạng xã hội, hay một cuộc chuyện trò với bạn bè, cơ quan thuế vụ Canada, the Canada Revenue Agency (CRA) luôn luôn trông chừng và lắng nghe, tìm kiếm những kẻ gian manh.

Theo ông Paul DioGuardi, chuyên gia thuế vụ thâm niên và cũng là luật sư , tác giả của cuốn sách ” The Taxman is Watching” thì người ta cứ tưởng là sở thuế Canada chỉ chú trọng vào những kẻ có lợi tức cao: không phải như vậy, sở thuế Canada chú trọng nhiều vào ” những con cá nhỏ”, những người có lợi tức trung bình, vì khám phá ra những gian lận của số đông người, thì mới lấy lại tiền thuế nhiều hơn cho chính quyền.

Những cách nào sở thuế Canada trông chừng chúng ta?

1. Các mạng xã hội ( social media): Sở thuế Canada có những nhân viên chuyên thu thập những tin tức về các cá nhân trên các mạnh xã hội như Facebook.

Những tin tức cũng như hình ảnh đăng trên Facebook tưởng là những tin tức riêng tư, nhưng thật ra không riệng tư chút nào!

Thí dụ khi khai thuế bạn khai có lợi tức thấp, nhưng trên mạng xã hội, bạn khoe có cái tầu du lịch, có chiếc xe hơi xịn, mới đị cruise vòng quanh thế giới.. sẽ khiến nhân viên sở thuế mở cuộc điều tra xem số tiền mà bạn mua tàu, mua xe đó.. đến từ đâu??

2. Những thương vụ mà bạn mua bán đồ trên mạng:

Bạn đăng quảng cáo bán đồ trên các mạnh Kijiji, Etsy và Ebay. Nếu số món hàng ít oi không đáng kể thì sở thuế không quan tâm. Nhưng nếu số lớn hàng hóa được bán qua mạng này, chứng tỏ bạn đang có một cơ sở thương mại nhỏ bán hàng qua mạng và không khai thuế.

Các công ty bán hàng trên mạng thường cung cấp những dữ kiện mua bán cho các cơ quan công quyền khi được yêu cầu.

3. Những dữ liệu mua bán của giới tiểu thương ( your small business’s sale data)

Sở thuế Canada sẽ so sánh số tiền lợi tức mà một người tiểu thương khai hàng năm, với các dữ liệu mua bán khác, như những thu nhập qua các thẻ tín dụng, thu nhập từ những năm trước..

4. Các trương mục ngân hàng và trương mục đầu tư ( bank accounts and investments)

Quý vị có các trương mục ngân hàng và các trương mục đầu tư và cuối năm các ngân hàng thường gửi cho khách hàng những tường trình về số tiền lời mà họ nhận được trong năm, tiền lời ngân hàng ( interest), tiền lời cổ phiếu ( dividend) và tiền lời khi bán cổ phiếu ( capital gains).

Các ngân hàng gửi cho khách hàng 1 bản và gửi cho sở thuế Canada một bản. Vì thế nếu người ta có tiền lời ở các ngân hàng mà không khai thuế, sở thuế sẽ biết và sẽ phạt.

5.Tiền lời sinh ra từ việc bán nhà cửa:

Với những tiến bộ của nền cao kỹ, sở thuế Canada có thể vào trong mạng, tìm xem những vụ mua bán địa ốc, tìm xem những người mua những căn chúng cư, những căn nhà và bán trong 1 thời gian ngắn lấy lời mà không khai thuế.

Như chúng ta cũng biết, Canada chỉ cho phép một người hay 1 cặp vợ chồng, một căn nhà chính mà khi bán đi không phải đóng thuế.

Còn nếu mua từ căn thứ hai trở lên thì khi bán có lời sẽ phải khai số tiền lời trong bản khai thuế cuối năm.