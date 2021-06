Mỹ: Vụ tấn công tin tặc vào JBS nhiều phần chắc xuất phát từ Nga

Toà Bạch Ốc ngày 1/6 cho hay công ty JBS của Brazil báo với chính phủ Mỹ rằng cuộc tấn công tin tặc nhắm vào công ty làm gián đoạn sản lượng thịt ở Bắc Mỹ và Úc xuất phát từ một tổ chức tội phạm có phần chắc từ Nga.

JBS là công ty đóng gói thịt lớn nhất thế giới và vụ tấn công tin tặc đã khiến hoạt động của công ty ở Úc bị đóng cửa hôm 31/5 và hoạt động giết mổ thịt sống tại các nhà máy của họ ở một số tiểu bang Hoa Kỳ cũng bị đình trệ.

Vụ này xảy ra sau vụ tấn công tin tặc hồi tháng trước do một nhóm có liên hệ với Nga thực hiện nhắm vào đường ống dẫn dầu lớn nhất ở Mỹ tên là Colonial Pipeline, khiến khu vực Đông Nam Hoa Kỳ bị thiếu nguồn cung ứng nhiên liệu trong vài ngày.

Phát ngôn nhân Toà Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho hay Mỹ đã liên lạc với chính phủ Nga về vụ tin tặc tấn công JBS và Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã vào cuộc.

Sau vụ tấn công tin tặc, dân biểu Mỹ Rick Crawford kêu gọi lưỡng đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực và an ninh mạng.

“An ninh mạng đồng nghĩa với an ninh quốc gia và an ninh lương thực,” dân biểu Crawford viết trên Twitter.