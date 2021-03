Mùa dị ứng: Một số mẹo giúp đối phó với mùa xuân này

In

Giữa một trận đại dịch, phấn hoa đã bắt đầu xoáy vào British Columbia và khi những người bị dị ứng theo mùa bắt đầu có các triệu chứng, mọi người có thể khó phân biệt được họ bị sốt cỏ khô hay virus coronavirus mới.

Bác sĩ miễn dịch học Ross Chang ở B.C., một người hay bị dị ứng theo mùa, cho biết số lượng phấn hoa trong tỉnh hiện nay cao và ông đã nói về cách phân biệt giữa các triệu chứng COVID-19 và dị ứng, và làm thế nào để đối phó.

Theo Bác sĩ Chang, chúng thường rất khó phân biệt. Ông cho biết nếu bệnh nhân bị sốt, nhiều khả năng đó là dấu hiệu cho thấy họ bị nhiễm virus hơn là dị ứng. Ngoài sốt, đau cơ hoặc ho cũng có thể là dấu hiệu của COVID-19. Ông đề nghị bất kỳ ai có các triệu chứng này hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của họ và cân nhắc đi xét nghiệm.

Các triệu chứng phổ biến của dị ứng bao gồm ngứa, đỏ mắt và chảy nước mũi, mặc dù ông cho biết một số người có thể bị các triệu chứng nghiêm trọng hơn như thở khò khè và khó thở.

Và thật không may, các nghiên cứu cho thấy mùa dị ứng ở Bắc Mỹ đang bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn, do sự biến đổi khí hậu. Trên khắp Hoa Kỳ và Canada, mùa phấn hoa đang bắt đầu sớm hơn 20 ngày và lượng phấn hoa cao hơn 21% kể từ năm 1990 và một phần lớn trong số đó là do sự nóng lên toàn cầu, theo một nghiên cứu được công bố vào tháng Hai trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia.

Trong khi các nghiên cứu khác cho thấy mùa dị ứng ở Bắc Mỹ ngày càng kéo dài và tồi tệ hơn, đây là dữ liệu toàn diện nhất với 60 trạm báo cáo và là trạm đầu tiên thực hiện các tính toán chi tiết và cần thiết có thể quy những gì đang xảy ra với biến đổi khí hậu do con người gây ra, các chuyên gia cho biết. Trái đất càng ấm lên, mùa xuân bắt đầu sớm hơn đối với thực vật và động vật, đặc biệt là những loài thải phấn hoa. Bác sĩ Chang nói rằng có hai loại thuốc kháng histamine không kê đơn có thể hữu ích.

Ông cho biết Benadryl có thể hiệu quả nhưng cũng có thể khiến mọi người buồn ngủ. Những loại mới hơn như Reactine và Claritin ít có khả năng khiến người dùng buồn ngủ hơn, nhưng có thể đắt hơn. Nếu những cách đó không hiệu quả, ông Chang khuyên bạn nên liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (bác sĩ gia đình), người có thể kê đơn thuốc kháng histamine mạnh hơn, cũng như thuốc xịt mũi hoặc thuốc nhỏ mắt.

Cuối cùng, Bác sĩ Chang cho biết, ở trong nhà đóng cửa sổ và bật bộ lọc không khí là cách tốt nhất để giúp mắt bạn không bị ngứa và nước mũi của bạn không bị chảy vào mùa xuân này.