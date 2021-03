Một tù nhân được tạm tha, lái xe ngược đường tông chết 1 thanh niên Việt

In

Cedar Rapids, Iowa: Một tù nhân can tội giết người, được tự do tạm, đã lái xe ngược đường và gây tai nạn trên xa lộ 380 gần thành phố n Cedar Rapids, tiểu bang Iowa, theo như những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 19 tháng 3 vừa qua.

Người tù nhân này lái xe ngược đường đụng phải một chiếc SUV chở 4 sinh viên đại học.

Trong số 4 sinh viên này, thì ba người bị thương và chỉ có anh David Nguyễn, một sinh viên gốc Việt đã tử nạn.

Anh David Nguyễn năm nay 23 tuổi, ngồi ở băng trước bên cạnh người lái xe đã chết , trong khi cả ba người còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Theo ba người sinh viên sống sót thì họ không thể ngờ chuyện đã xảy ra cho anh David Nguyễn và họ nói anh Nguyễn là một người bạn rất tốt và luôn tìm cách giúp đỡ người.

Kẻ lái chiếc xe vận tải nhỏ gây tai nạn là Tyler Lee ở thành phố Rockton, tiểu bang Illinois. Người này đã bị tù về tội giết người năm 2017 và đươc tự do tạm.