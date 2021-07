Một tổ chức từ thiện trả hết nợ nhà cho một cố cảnh sát viên Mỹ gốc Việt.

Cleveland, Ohio: Vào ngày 6 tháng 7 năm 2018, cảnh sát viên Vũ Nguyễn đã từ trần trong khi đang được huấn luyện tu nghiệp của sở cảnh sát thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio.

Cảnh sát Nguyễn chết đi để lại vợ và hai con thơ, sau 20 năm trong ngành cảnh sát.

Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 2 tháng 7, tổ chức The Tunnel to Towers Foundation cho biết là tổ chức này đã trả hết tiền nợ nhà cho người góa phụ Nguyễn.

Tổ chức The Tunnel to Towers Foundation là tổ chức từ thiện chuyên lo tài trợ cho gia đình của các cảnh sát viên đã chết vì công vụ.

Bà Holli Nguyễn, vợ của cố cảnh sát viên Vũ đã nói là bà và gia đình muốn gửi những lời cám ơn đến tự đáy lòng đến những ân nhân. Bà nói bà không thể diễn tả hết bằng lời những may mắn đã đến với bà và hai con. Bà Holli cũng nói là sự giúp đỡ này cho thấy là sự hy sinh của chồng bà vẫn được ghi nhớ.

Tổ chức the Tunnel to Towers Foundation đã thành lập được 20 năm và đã giúp trả hết nợ nhà cho khoảng 200 những ” anh hùng” của nước Mỹ đã qua đời và để lại gánh nặng tiền nợ nhà cho gia đình thân nhân.

Theo ông Frank Siller, chủ tịch điều hành của tổ chức the Tunnel thì tổ chức này không thể thay thế được những mất mát của những người chồng, những người cha trong gia đình, nhưng bảo đảm là gia đình của những anh hùng này sẽ tiếp tục được sống trong căn nhà của họ, không phải dọn đi nơi khác.