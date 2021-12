Một thanh viên Việt là người không nhà, chết bất ngờ ở thành phố Liverpool.

Liverpool, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 3 tháng chạp, một thanh niên Việt là một người không nhà, đã chết bất ngờ tại một tư gia trong thành phố Liverpool, Anh quốc.

Theo bản công bố thì người chết là anh Trần Thân Hậu năm nay 23 tuổi, là một người không nhà, sống trên đường phố và được một người Việt Nam khác thương tình cho ở tạm.

Anh Hậu đã chết trên giường ngủ hôm 17 tháng 8 năm nay 2021.

Các bác sỉ giảo nghiệm tử thi đã không tìm ra nguyên do của cái chết của anh Hậu.

Các giới chức an ninh đã có thể liên lạc với gia đình anh Hậu ở Việt Nam.

Anh Hậu nguyên quán ỡ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, và là một người làm móng tay, nhưng các giới chức an ninh đã không biết anh Hậu đến nước Anh vào năm nào và cũng không biết tình trạng di trú của anh này có hợp pháp hay không?