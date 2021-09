Một thanh niên Việt giết cha ruột, chôn xác trong vườn

Falls Church, Virginia: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ năm ngày 9 tháng 9, một thanh niên Việt đã giết chết cha ruột của anh ta và chôn xác đàng sau vườn nhà.

Theo ông Ed O’Carroll, thám tử cảnh sát quận FairFax, tiểu bang Virginia thì có báo cáo của thân nhân là ông Truman Nguyễn, 78 tuổi mất tích từ ngày chúa nhật 5 tháng 9.

Cảnh sát đã mở cuộc tìm kiếm và dựa vào một tin nhắn, cảnh sát đã tìm thấy xác của ông Truman Nguyễn bị chôn đằng sau vườn nhà của ông ở số 3000 block of Nevius Street trong thành phố Falls Church.

Thám tử O’Carroll cũng cho biết là dựa vào những chứng tích trong hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ anh Phillip Nguyễn, 19 tuổi là con trai ông Truman.

Nghi can bị buộc tội giết người ở cấp độ 2 và bị giam giữ, không được tại ngoại hầu tra chờ ngày ra tòa.

Nguyên do nào khiến con giết cha đang được cảnh sát điều tra.

Thám tử O’Carroll cũng nói đây là vụ con trai giết cha mẹ thứ 5 diện ra ở quận Fairfax từ đầu năm đến nay.

Như những tin tức mà Thời Báo cũng đã loan báo thì trong tuần trước, cũng có một vụ con trai giết bố mẹ ruột diễn ra ở Scarborough, trong thành phố Toronto.

Có thể thời đại dịch đã khiến có quá nhiều người điên khùng, bị suy thoái tâm thần vì bị nhốt trong nhà quá lâu?