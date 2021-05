Một sinh viên Việt Nam bị đâm chết ở Seattle vì kỳ thị chủng tộc?

Bothell, Washington: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 7 tháng 5, thân nhân của Anh John Huỳnh, vẫn đi tìm nguyên do khiến anh ta bị đâm chết?

Anh John Huỳnh năm nay 29 tuổi, nguyên quán ở tiểu bang Pensylvania và đang theo học tại một trường đại học ở tiểu bang Washington đã bị đâm chết ở thành phố Bothell vào ngày 27 tháng 4 vừa qua.

Theo bản cáo trạng của cảnh sát thành phố Bothell, thì nghi can giết người cũng là một sinh viên, tên là Ian Patrick Williams là một người da trắng.

Cũng theo bản cáo trạng thì trong hôm 27 tháng 4, khi anh Huỳnh và một số bạn bè vừa ra khỏi cửa một căn chúng cư trong thành phố Bothell, thì nghi can giết người đứng trước cửa.

Tên Williams đứng ngay trước cửa. Tên này giơ 1 ngón tay giữa đưa ra trước mặt anh Huỳnh.

Người thanh niên gốc Việt này bèn hỏi là có phải tên này chửi anh ta hay vẫy tay. Tức thì tên sát nhân đã rút trong túi ra một con dao nhỏ và đâm nhiều nhát vào anh Huỳnh.

Anh Huỳnh đã chết ngay tại hiện trường vì một vết dao đâm trúng tim.

Tên sát nhân đã chạy về nhà nói với mẹ hắn là hắn xô xát với một người không chịu đeo khẩu trang?

Trong hôm thứ sáu ngày 7 tháng 5, những người thân của anh Huỳnh đã đòi hỏi chính quyền phải có câu trả lời về cái chết của anh Huỳnh? Đây có phải là một vụ giết người vì kỳ thị chủng tộc.

Những người chị em của anh Huỳnh đã yêu cầu công tố viện truy tố tên sát nhân thêm một tội trạng và đó là tội hành hung vì hận thù ( hate crimes).

Được biết anh Huỳnh vừa thành hôn vào ngày 27 tháng 11 năm ngoái 2020 với cô Rumeet Waraich năm nay 26 tuổi.

Hai quỹ quyên tiền GoFundMe đã được thiết lập quyên tiền giúp gia đình anh Huỳnh và tính đến ngày thứ sáu 7 tháng 5, số tiền quyên góp được lên đến gần 100 ngàn Mỹ kim.