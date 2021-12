Một phụ nữ Việt bị bắt về tội đụng xe ,bỏ chạy hai lần liên tiếp và gây chết người

San Jose, California: Theo những tin tức loan báo thì trong ngày thứ năm 16 tháng chạp vừa qua, một phụ nữ Việt đụng xe và bỏ chạy hai lần liên tiếp.

Bị can đã bị thương tích sau khi gây thiệt mạng và làm bị thương những người lái xe khác tại thành phố San Jose, tiểu bang California.

Theo cảnh sát viên Steve Aponte của sở cảnh sát thành phố San Jose thì nghi can là bà Lynn Nguyễn, năm nay 71 tuổi lái chiếc xe 2005 BMW 530i đã đụng một chiếc xe gây thương tích cho người lái xe, nhưng bà Nguyễn đã bỏ chạy không dừng lại hiện trường.

Trong lúc hoảng hốt chạy trốn, bà Lynn Nguyễn lại đâm vào một chiếc xe 2016 Toyota Prius do bà Hillary Lopez năm nay 35 tuổi cầm lái. Tai nạn xảy ra khiến bà Lynn Nguyễn cũng như bà Lopez đều bị thương. Tuy bị thương nhưng bà Nguyễn vẫn tiếp tục lái xe chạy trốn cho đến khii chiếc xe không chạy được nữa và bị cảnh sát bắt giữ ở đường Senter Road.

Bà Nguyễn bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng như bà Lopez đã chết ở bệnh viện vì thương tích trầm trọng.

Bà Nguyễn bị giam giữ và không được tại ngoại hầu tra và ra hầu tòa vào ngày thứ ba 21 tháng 12 với những tội trạng lái xe gây tai nạn chết người vcà chạy trốn.