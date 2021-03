Một phụ nữ chết, 6 người khác bị thương trong vụ đâm người hàng loạt ở thành phố Vancouver.

Vancouver: Theo những tin tức vừa loan báo thì một vụ dùng dao đâm người hàng loạt đã diễn ra ở thành phố Vancouver chiều hôm thứ bảy ngày 27 tháng 3.

Vụ giết người và mưu toan giết người đã diễn ra ở thư viện phía bắc thành phố.

Theo sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP thì vụ đâm người này diễn ra ở trong và ngoài thư viện.

Một nghi can đã bị bắt giữ.

Người ta chưa biết nguyên do của vụ giết người và tên tuổi của nghi can cũng như các nạn nhân chưa được tiết lộ

Trung sĩ Frank Jang của sở cảnh sát cho biết là một phụ nữ đã chết vì vết thương và một nghi can là một thanh niên ở lứa tuổi 20 đã bị bắt giữ.

Cũng theo trung sĩ Jang thì nghi can đã có những tiền án trước đây