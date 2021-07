Một nhà thờ của cộng đồng người Việt ở Calgary bị đốt

Thêm một nhà thờ vừa bị kẻ gian đốt cháy gây thiệt hại nặng nề cho ngôi nhà thờ này trong hôm Chúa nhật 4 tháng 7 vừa qua ở thành phố Calgary.

Sau những khám phá là có hàng trăm ngôi mộ không tên được tìm thấy ở gần những cơ sở trường học cũ dành cho thổ dân từ hàng chục năm trước, một loạt những nhà thờ, có đến 23 nhà thờ , bị kẻ gian đốt ở Canada mà trong số này có trên 10 ngôi thánh đường ở thành phố Calgary.

Có tin cho là những nhóm thổ dân cuồng tín đã đổ tội cho giáo hội Công giáo Canada đã bắt những trẻ em thổ dân phải học nội trú ở các trường học do giáo hội Công giáo đứng ra đảm trách. Mục tiêu mà người ta đem các trẻ em đến học nội trú, là để dậy dỗ cho những trẻ em thổ dân này, vì nếu để chúng ở các bộ lạc thì có thể sẽ không được học hành đến nơi đến chốn.

Nhưng có 1 số dư luận cho rằng các trường học Công giáo này đã không cho trẻ em thổ dân học về nền văn hóa của những người da đỏ và một số người cuồng tín đã đi đốt nhà thờ?

Thủ tướng Trudeau mới đây cũng lên án việc đốt nhà thờ và cho là hành động này không giải quyết được những nguyên nhân về cái chết của các trẻ em thổ dân.

Trở lại chuyện một nhà thờ vừa bị đốt ở thành phố Calgary hôm chúa nhật 4 tháng 7.

Ngôi thánh đường này không phải là một nhà thờ Công giáo mà là một nhà thờ Tin Lành của giáo hội Tin Lành Việt Nam ở thành phố Calgary: ngôi nhà thờ có tên là The House of Prayer Allianche Church ở số 4924 Forego Ave S.E. ở Forest Heights, nguyên là một nhà thờ của cộng đồng người Phi Luật Tân, đã được cộng đồng người Việt mua lại.

Ngôi nhà thờ bốc cháy vào lúc 7.20 chiều hôm chúa nhật. Các nhân viên cứu hỏa đã đến kịp thời dập tắt đám cháy, nhưng ngôi nhà thờ vẫn bị hư hại một phần bên trong và bên ngoài.

Cũng theo người phát ngôn viên của sở cứu hỏa thành phố Calgary thì lúc xảy ra đám cháy, đã không có người nào trong nhà thờ.

Ngày chúa nhật 4 tháng 7 cũng là ngày đầu tên mà cộng đồng những người Tin Lành gốc Việt, đến nhà thờ dự thánh lễ sau hơn một năm phải dự thánh lễ qua mạng internet.

Nhà thờ Tin Lành này có khoảng 233 bổn đạo.

Mục sư Thái Nguyễn của nhà thờ đã nói với các phóng viên đài CBC là ông ta lo ngại là vụ đốt nhà thờ này có chủ mưu, nhưng mục sư không biết ai là thủ phạm.

Mục sư Thái cũng nói là ông rất buồn vì ngôi nhà thờ này là của những người tỵ nạn Việt Nam đã đến Canada mưu tìm một cuộc sống mới trong một quốc gia tốt đẹp hơn. Nhưng qua vụ đốt nhà thờ này khiến những bổn đạo gốc Việt sẽ phải cẩn thận hơn.

Những tin tức cập nhật loan báo hôm thứ Ba 6 tháng 7 cho biết là sở cứu hỏa thành phố xác nhận là căn nhà thờ này đã bị kẻ gian âm mưu đốt.