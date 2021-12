Một góa phụ bị mất 500 ngàn dollars trong việc tìm bạn bốn phương.

Massachusetts: Một góa phụ ở tiểu bang Massachusetts đã tìm kiếm tình yêu nhưng không thành công mà còn mất đi nửa triệu Mỹ kim, số tiền mà bà dành dụm suốt cuộc đời.

Nghi can Henry James Cordes năm nay 68 tuổi đã bị án tù 34 tháng và buộc phải trả lại số tiền lừa đảo.

Theo bản cáo trạng thì bị cáo Henry James Cordes đã liên lạc với nạn nhân từ năm 2012 qua một mạng internet tìm bạn bốn phương.

Qua những lần thư từ qua internet, thì người góa phụ nạn nhân cho biết là bà ta đã bị lừa tiền trước đó bởi những kẻ gian từ xứ Nigeria.

Bị cáo Henry mới nói là ông ta nguyên là một cựu cảnh sát và ông ta có thể giúp tìm ra thủ phạm kẻ lừa tiền.

Thật ra ông Henry này không phải là một cảnh sát mà là một nhân viên an ninh không có giấy phép, làm nhiệm vụ giữ an ninh cho một cây xăng ở thành phố Erie, tiểu bang Pensylvania. Ông này sống nhờ vào tiền trợ giúp tàn tật của chính quyền liên bang.

Trong vòng 3 năm sau, nghi can Henry đã thuyết phục người góa phụ mà tòa án không công bố tên, và chỉ gọi bằng bà E.C., trên 500 ngàn Mỹ kim, số tiền mà nạn nhân đã dành dụm từ bao nhiêu năm qua.

Trong thời đại dịch, số người bị cấm cung cần có một tình yêu gia tăng, khiến cho những kẻ gian có cơ hội hoành hoành, giả tình lừa tiền của biết bao nhiêu người.