Một dân biểu nước Anh bị một tên khủng bố cuồng tín đâm chết

Essex, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 15 tháng 10, một dân biểu nước Anh vừa bị đâm chết và kẻ giết người nghi ngờ là một tên khủng bố cuồng tín.

Sir David Amess năm nay 69 tuổi đã mở một cuộc thảo luận định kỳ với cử tri trong vùng mà ông đại diện, đã bị một người đứng lẩn trong số những người tham dự dùng dao đâm chết.

Dân biểu Amess đã bị tên giết người đâm chết bằng 12 nhát dao, khiến các nhân viên cấp cứu đã không thể cứu sống ông.

Kẻ giết người là một người gốc Somali năm nay 25

Hiện nay các cơ quan an ninh đang điều tra xem tên giết người này có liên hệ gì với những nhóm khủng bố cuồng tín Hồi Giáo?

Dân biểu Amess đã làm dân biểu trong khu vực Essex 38 năm qua, và là một trong những dân biểu thâm niên nhất của nghị viện nước Anh.

Dân biểu Amess là một người theo đạo Công Giáo thuần thành, có vợ và 5 con và đã chống lại việc cho phụ nữ được tự do phá thai.

Buổi họp của dân biểu Amess với các cử tri diễn ra ở nhà thờ Belfairs Methodist Church ở Leigh on Sea trong thành phố Essex.

Trong tuần lễ trước, dân biểu Amess mới làm lễ cưới cho đứa con gái Alex 31 tuổi.

Theo các nhân chứng thì sau khi đâm dân biểu Amess 12 nhát dao, kẻ giết người đã không hoảng sợ và cũng không chạy trốn, đứng chờ cảnh sát đến bắt đi.

Cái chết của dân biểu Amess xảy ra 5 năm sau khi một dân biểu nước Anh khác là Jo Cox cũng bị một kẻ cuồng tín đâm chết.

Cái chết của dân biểu Amess khiến có những lo ngại về vấn đề an ninh cho trên 600 dân biểu trong nghị viện nước Anh.