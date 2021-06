Một Bác sĩ gốc Phi Châu,vi phạm lệnh phong tỏa, thưa tỉnh bang New Brunswick ra tòa

Campbellton, New Brusnwick:Một bác sĩ gốc Phi Châu, mới được di dân qua Canada làm việc trong nhiều năm qua, đã thưa chính quyền tỉnh bang New Brunswick và cơ quan cảnh sát RCMP ra tòa, về những tội danh là sữ dụng quyền lực quá mức, phỉ báng, cẩu thả và truy tố ác ý xâm phạm đến quyền của một bác sĩ ở Canada.

Theo tổ hợp luật sư đại diện cho bác sĩ Jean Robert Ngola thì người bác sĩ này là nạn nhân của nạn kỳ thị chủng tộc những người da đen.

Bác sĩ Ngola nguyên quán ở xứ Congo, Phi Châu, tốt nghiệp bác sĩ ở xứ này và đã di dân qua Canada, hành nghề bác sĩ gia đình cho một y viện ở thành phố Campbellton, tỉnh bang New Brunswick trong 8 năm qua

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2020, khi tỉnh bang New Brunswick có lệnh phong tỏa, không cho cư dân ra khỏi tỉnh bang thì người bác sĩ này đã lái xe lên thành phố Montreal, đón đứa con gái về, vì người vợ của ông sống ở thành phố Montreal phải về Congo dự đám tang của thân quyến.

Ông bác sĩ này khi về lại tỉnh bang New Brunswick đã không tuân theo lệnh phải cách ly 2 tuần mà tiếp tục làm việc.

Ngày 25 tháng 5, một bệnh nhân của ông và người bác sĩ này thử nghiệm có dương tính với covid.

Ngày sau đó thủ hiến Blaine Higgs của tỉnh bang New Brunswick loan báo là vị sự bất cẩn của một nhân viên y tế ở thành phố Campbellton đã gây ra một ổ dịch covid, tuy là không chỉ đích danh người bác sĩ này.

Người bác sĩ này đã thưa chính quyền tỉnh bang New Brunswick cũng như cơ quan cảnh sát Hoàng Gia RCMP ra tòa về những tội danh vừa kể trên.

Cũng theo đơn thưa thì vì những công bố của chính quyền tỉnh bang, nhiều người đã kỳ thị chủng tộc bằng cách đe dọa treo cổ ông ta, đòi ông ta phải trở lại xứ Congo, cho dù ông bác sĩ này đã có quốc tịch Canada và hiện đã bỏ tỉnh bang New Brunswick chạy qua hành nghề ở tỉnh bang Quebec.

Thủ hiến Higgs từ chối không xin lỗi theo lời của nguyên đơn và nói là ông muốn ông bác sĩ Ngola bằng lòng không duy trì quyền không cho công bố những tin tức riêng tư của ông ( right to privacy) để chính quyền tỉnh bang có thể công bố tất cả những tin tức liên quan đến vụ vi phạm này.